تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتفي Google Pixel 8 وPixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل للإعلان عن سلسلة هواتف Google Pixel 8 في حدث يعقد في شهر أكتوبر، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتفي Google Pixel 8 وPixel 8 Pro.

كشف تقرير سابق جاء من “Android Authority” عن مواصفات الشاشة في الجيل القادم من هواتف Pixel، حيث تدعم جوجل هاتف Pixel 8 بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش، بينما يضم هاتف Pixel 8 Pro شاشة بحجم 6.7 إنش.

ولقد قدمت جوجل هاتف Pixel 7 Pro الشاشة بتصميم منحني في الشاشة، بينما يأتي هاتف Pixel 8 Pro بشاشة مميزة بتصميم مسطح، كما أن الشاشة في الإصدارات الجديدة بتصميم أكثر إستدارة مقارنة بالإصدارات السابقة.

بينما يكشف التقرير الجديد عن أن هاتف Pixel 8 يأتي بحجم 6.17 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، وكثافة عرض 427 لكل إنش، وسطوع 1400 nit.

كما أشار التقارير الجديد إلى أن هاتف Pixel 8 Pro يأتي بشاشة OLED بحجم 6.70 إنش، وجودة عرض Quad HD+، ودقة 1344 في 2992 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وكثافة عرض 490 بيكسل لكل إنش، وسطوع 1600 nit.

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