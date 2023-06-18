شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة HUAWEI WATCH Buds المزودة بسماعة لأول مرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة هواوى لأعمال المستهلك سماعات الأذن والساعة، HUAWEI WATCH Buds. التي تقدِم تجربة فريدة من نوعها نظراً لكونها أول ساعة ذكية متطورة 2 في 1 في الصناعة مع غطاء منبثق مغناطيسي وسماعات أذن، حيث تم تصميمها بشكل أنيق لتكون ثورة في مجال التكنولوجيا. تُقدم HUAWEI WATCH Buds بمواصفات أكثر من كافية لتلبي جميع احتياجات المستخدمين بشكل كامل، منها تقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة لتجربة استماع موسيقى مميزة. كما تأتي بتقنية إدارة الصحية التي تتيح لك متابعة صحتك طوال اليوم، هى سهلة الإرتداء لخفتها وحجمها الصغير. مع كل هذة التقنيات الذكية تتُيح لك الإتصال مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

تعمل ساعة HUAWEI WATCH Buds على حل مشكلة نسيان أو فقد سماعات الأذن أثناء الاستخدام اليومي، وتُقدم تجربة ذكية مريحة مع وزنها الخفيف. إنها بمثابة استكشاف عميق لآخر للإمكانيات التي توفرها أجهزة هواوي الذكية القابلة للارتداء مع حقبة جديدة من التجربة الذكية للمستخدمين.

تتوافق ساعة HUAWEI WATCH Buds مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى.





تأتي سماعات الأذن والساعة في وحدة واحدة: تصميم أنيق للساعة بهندسة معمارية متكاملة اليوم، أصبحت الساعات الذكية وسماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) من المنتجات التي لا بد من اقتنائها للمستهلكين أثناء التنقل. ومع ذلك، غالبًا ما تُعتبر كل من الساعات الذكية وسماعات الأذن بمثابة جهازين منفصلين. تجسيدًا لروح الابتكار، ابتكرت هواوي أول ساعة ذكية في الصناعة بتصميم غطاء منبثق مغناطيسي، والذي يستضيف زوجًا من سماعات الأذن TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي) بداخلها. تتبنى HUAWEI WATCH Buds تصميمًا هيكليًا عالي التماسك، باستخدام مكونات دقيقة مصغرة مخصصة وعمليات تصنيع متقدمة تجلب تجربة جديدة ومريحة. يقدم الزر الماسي المبهر بنمط تصميم 710 Clous de Paris بريقًا معدنيًا فريدًا مع نسيج رقيق. تأتي الساعة مع حزام جلدي محبب بالكامل مصنوع من جلد العجل عالي الجودة مطحون بنعومة مع أنسجة رائعة وبريق رقيق يضفي لمسة أنيقة وعصرية.

باِعتبارها أول ساعة ذكية من نوعها مصممة بسماعات أذن، يسمح التصميم المنبثق المبتكر لساعة HUAWEI WATCH Buds لغطاء الساعة بالظهور على الفور مثل ساعة الجيب بضغطة بسيطة، وسيتم العثور على سماعتي الأذن مرفقتين بسماعات الأذن. الجانب الآخر من الاتصال الهاتفي. تجمع هذه الفكرة البسيطة والأنيقة بين التكنولوجيا والمنتجات معًا لبدء رحلة جديدة. لضمان تجربة منتج ممتازة، تستخدم HUAWEI WATCH Buds عمود للدوران بدقة عالية، مصمم للفتح والإغلاق بسلاسة بعجلات مقعرة ومحدبة، حيث خضعت لـ 100000 عملية فتح وإغلاق، واختبار إجهاد 5 كجم وغيرها من الاختبارات القاسية، لضمان قوتها ومتانتها.



مكالمات بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة مكالمات بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة مدعمة بالذكاء الاصطناعي وصوت عالي الجودة بخلاف الاستماع إلى الموسيقى، يعد تلقي المكالمات جزءًا أساسيًا آخر من امتلاك سماعات أذن. تعد HUAWEI WATCH Buds صغيرة الحجم لكنها قوية من حيث الصوت - وهي مزودة بميكروفونات مزدوجة مع التقاط الصوت ومستشعر التوصيل العظمي. يمكن أن يلتقط الميكروفونان كلاً من الغناء والأصوات المحيطة بينما يحدد مستشعر التوصيل العظمي الأصوات بدقة من خلال الارتدادات في عظام المستخدم ويمتص أصواتهم، ويميزها بوضوح عن الضوضاء المحيطة. تتم معالجة ذلك بعد ذلك عن طريق خوارزمية تقليل الضوضاء (DNN) للاتصال بالشبكة العصبية العميقة التي تلغي الضوضاء بشكل فعال وتعزز الأصوات لتقديم مكالمات واضحة. من حيث جودة الصوت، تم تجهيز HUAWEI WATCH Buds بمحرك رباعي مغناطيسي كامل المدى مستوٍ، مما يتيح للوحدة الصغيرة تقديم صوت قوي وعالي التردد وعالي الدقة، مما يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى تفاصيل صوتية غنية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم HUAWEI WATCH Buds أيضًا المعادل التكيفي الثلاثي. تم تحسين الصوت في الوقت الفعلي وفقًا للاختلافات في بنية قناة الأذن، وحالة الارتداء ومستوى الصوت، وتخصيص الصوت لتحقيق أفضل تجربة استماع بتردد كامل للمستخدمين.

علاوة على ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH Buds أيضًا تقنية ANC (إلغاء الضوضاء النشطة) لتقليل الضوضاء المحيطة وتوفير تجربة غامرة سواء كان ذلك للاستماع إلى الموسيقى أو تلقي المكالمات.





ساعة ذكية كاملة الميزات: إدارة صحية طوال اليومباعتبارها ساعة ذكية جديدة مزودة بسماعات أذن خاصة بها، بالإضافة إلى امتلاكها سماعات رأس TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي)، تظل HUAWEI WATCH Buds ممتازة من حيث الوظائف والتجربة كساعة. تدعم الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الاكسجين في الدم -SpO2، ومراقبة النوم. بفضل قدرات تقنية TruSleepTM المصممة ذاتيًا من هواوي، يمكن للساعة الذكية تتبع صحة نومك وعاداتك وأيضًا تسجيل الشخير.





مريحة للارتداء، سهلة التحكمتأتي سماعات الأذن بتصميم أسطواني خفيف الوزن مثمن الأضلاع بأبعاد 21.8 × 10.3 × 10.3 ملم. يبلغ وزن كل سماعة 4 جرام تقريبًا. من السهل ارتداء سماعات الأذن ويمكن إعادة وضعها بسهولة في الساعة. بفضل تصميمها الأسطواني، توفر سماعات الأذن تجربة صوتية مريحة. في الوقت نفسه، تتبنى سماعات الأذن تصميمًا داخل الأذن بدون أي مقابض للأذن. مقارنةً بسماعات الأذن التقليدية، فإن مركز الثقل في HUAWEI WATCH Buds أقرب إلى قناة الأذن مما يجعلها أكثر ثباتًا ولن يتم قطعها عن طريق الخطأ، مما يجعلها مناسبة تمامًا للاستخدام اليومي وممارسة الرياضة

بالإضافة إلى تقنية التعرف التكيفية، تدعم HUAWEI WATCH Buds أيضًا أدوات التحكم الجديدة التي تعمل باللمس في منطقة واسعة. تتيح أدوات التحكم التي تعمل باللمس على نطاق واسع، والتي تغطي سماعات الأذن والمنطقة أمام الأذنين، للمستخدمين الوصول إلى وظائف متعددة بمجرد النقر على آذانهم، مما يتيح نطاقًا أوسع وأكثر دقة للتعرف على اللمس. يمكن للمستخدمين النقر مزدوجًا للرد على مكالمة أو رفضها، أو تشغيل أغنية أو إيقافها مؤقتًا. انقر ثلاث مرات لتمكين أو تعطيل إلغاء الضوضاء. كما أنها تدعم التخصيص، مما يمكّن المستخدمين من برمجة ما يحتاجون إليه بنقرة واحدة فقط.

عند ارتداء سماعات الأذن، تقوم HUAWEI WATCH Buds بتنشيط تقنية التعرف التكيفية المجهزة في كل من سماعات الأذن اليمنى واليسرى لقياس السرعة الزاوية للتسارع بناءً على حركة المستخدمين من خلال مستشعر IMU (وحدة القياس بالقصور الذاتي)، مما يسمح لـ HUAWEI WATCH Buds بالتعرف على الاتجاه من وسادات الأذن التي يتم ارتداؤها أثناء الظروف العادية. إذا تم ارتداؤها في الاتجاه الخاطئ، فستقوم سماعات الأذن بذكاء بتصحيح قنوات الصوت اليمنى واليسرى تلقائيًا، والتخلص من التصميم الصلب حيث يجب ارتداء سماعات الأذن اليمنى واليسرى وتخزينها بطريقة معينة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبنية قناة الأذن المختلفة لكل مستخدم، تم تجهيز HUAWEI WATCH Buds أيضًا بتقنية قناة الأذن التكييفية.





وضاع التمرين الاحترافيةترث ساعة HUAWEI WATCH Buds تكنولوجيا الرياضة واللياقة البدنية الموجودة في خط هواوي الطويل من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تأتي الساعة مزودًا بـ 80 وضعًا رياضيًا، من بينها 10 أوضاع رياضية احترافية: الجري في الهواء الطلق، والجري الداخلي، والمشي في الهواء الطلق، والمشي الداخلي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، ونط الحبل، والآلة الإهليلجية، وآلات التجديف، والتدريب المجاني. علاوة على ذلك، تتيح ساعة HUAWEI WATCH Buds للمستخدمين إضافة أكثر من 70 رياضة (باستثناء الرياضات المائية) يدويًا.

كما تم دمج سماعة HUAWEI WATCH Buds مع النظام الرياضي العلمي HUAWEI TruSportTM المطور ذاتيًا من هواوي، مما يوفر للمستخدمين التقييمات الرياضية الاحترافية والمشورة. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بميزات أخرى مثل مشاركة سجلات اللياقة البدنية بنقرة واحدة، ومؤشر أداء الجري، ومدرب الجري الذكي، والمساعد الصوتي للوضع الرياضي، والملحقات الرياضية القابلة للتخصيص، وخطط الأنشطة الشخصية القابلة للتخصيص والمزيد.

يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI Health، المتوافق مع أنظمة تشغيل مختلفة، مثل iOS و Android وما إلى ذلك وإقرانه بالساعة الذكية لمراقبة الصحة. يدعم تطبيق HUAWEI Health أيضًا دورات اللياقة البدنية الاحترافية الأخرى مثل اليوجا واللياقة البدنية وتمارين القوة، حتى تتمكن من الاستمتاع بساعة HUAWEI WATCH Buds عند الوصول إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاسترخاء أثناء الاستماع إلى الموسيقى التأملية.







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اتصال بلوتوثكجهاز ذكي يمكن ارتداؤه، فإن ساعة HUAWEI WATCH Buds لديها ثروة من سيناريوهات التطبيق. يمكن للمستخدمين الانزلاق على سماعة الأذن للرد على مكالمة، دون الحاجة إلى العبث على الشاشة، ومزامنة الرسائل النصية من هواتفهم الذكية المتصلة، بالإضافة إلى الرد السريع بالرسائل النصية والرموز التعبيرية لسهولة الاستخدام والراحة. وسعت HUAWEI WATCH Buds أيضًا حدود الاستخدام، التي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات عبر تطبيق AppGallery.