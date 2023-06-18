تكنولوجيا: إطلاق سماعات الأذن FiiO FW3 بتصميم مذهل وشريحة DAC وصوت HiFi

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر FiiO شركة تصنيع شهيرة للملحقات الصوتية، بما في ذلك مكبرات الصوت و شرائح DAC وسماعات الأذن الاحترافية عالية الدقة.

وقد أطلقت الشركة الصينية مؤخرًا أثنين من سماعات الأذن اللاسلكية بتصميم مثير للاهتمام إلى حد ما وشريحة DAC مستقلة تتيح لك تحويل إشارة الصوت الرقمية إلى إشارة تناظرية. وتتمتع سماعات الأذن أيضًا بتصنيف IPX4 وعمر بطارية يصل إلى 28 ساعة.

كما تأتي سماعات الأذن FiiO FW3 بتصميم بدون جذع وتتميز بمظهر مذهل مع حافظة صغيرة الحجم والتي يجب أنتتناسب بسهولة داخل جيوبك.

تأتي السماعة مزودة بشريحة AK4332 DAC ، كما توفر سماعات الأذن قدرة فك تشفير عالية الأداء، بالاضافة إلى نسبة إشارة إلى ضوضاء (SNR) تصل إلى 106 ديسيبل، ومعدل تشويه منخفض يصل إلى 96 ديسيبل، ونطاق ديناميكي 102 ديسيبل.

تستخدم سماعات الأذن شريحة QCC5141 Bluetooth مع DSP ثنائي وبنية وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة. وهذا يضمن الاستقرار المزدوج لتشغيل صوت ونظام Bluetooth.

كما قد حصلت FW3 أيضًا رسميًا على شهادة Snapdragon Sound. وتدعم سماعات الأذن اللاسلكية FiiO FW3 برامج الترميز aptX و AAC و SBC. وتم تصنيفها لتدوم 7 ساعات بشحنة واحدة، وتوفر حافظة الشحن 21 ساعة إضافية من عمر البطارية، أي ما مجموعه 28 ساعة من وقت الاستماع.

تحتوي سماعات الأذن أيضًا على وضع لعبة بزمن انتقال منخفض، يمكن تشغيله من خلال برنامج تطبيق FiiO Control. ويقلل هذا الوضع من تأخير الإرسال إلى أقل من 100 مللي ثانية، مما يجعلها مثالية للألعاب.

يبلغ سعر سماعات الأذن اللاسلكية FiiO FW3 حوالي 499 يوانًا (70 دولارًا) في الصين.

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