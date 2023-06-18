شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتنبأ بنتائج كارثية فى حال عدم تنظيم الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الملياردير إيلون ماسك من جديد عن الخطر الذي تتعرض له البشرية بفعل الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل الحد من مخاطره حسبما نقلت CNBC.

وفي حديثه في مؤتمر Viva Tech في باريس، شدد ماسك على أنه هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح التنظيمية لمنع الذكاء الاصطناعي من التحول إلى شيء لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة كارثية للبشرية.

وأضاف: أعتقد أن هناك خطر حقيقي من أن يكون للذكاء الرقمي الخارق عواقب سلبية.. أنا أؤيد تنظيم الذكاء الاصطناعي.

وكان أكثر من 1100 شخص من بينهم إيلون ماسك قد وقعوا في مارس على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.

وذكر الخطاب: أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة منافسة للبشر في المهام العامة، وينبغي أن نسأل أنفسنا هل يجب أن نسمح للآلات أن تغمر قنوات المعلومات لدينا بالدعايا والكذب.