سما المصري ترقص وتغني بثياب مكشوفة في غرفة نومها من أجل المال…ومتابع كسحت صافيناز و لورديانا

فنون - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة والراقصة الاستعراضيه والتي تظهر دائما علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وتصدرت مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الفنانة التي خطفت الجميع بجسدها الذي يكون عاريا تماما.

انها صاحبت الاغراء الأولي في مصر انها سما المصري التي استطاعت في وقت قصير الوصول إلي الشهرة بسبب ما تقوم به من فيديوهات علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث ظهرت سما المصري في مقطع فيديو وهي ترتدي قميص احمر قصير لامع جدا وضيق للغاية وبدأت ترقص علي الأغاني الشعبية وكانت تغني بصوتها تحت الشباك وكانت ترقص بطريقة في غاية الجمال والإثارة حيث كشفت جزاء كبير من جسدها المثير للغايه.

ونالت هذا الفيديو علي كثير من الاعجابات بطريقة كبير ونالت عدة تعليقات منها كان نفسي اكون معاكي و البطل وصل و كفاية كده بتعملي ايه.

وعلقت سما المصري علي الفيديو انها لها دماغ ودماغ مليانه و متكلفة.