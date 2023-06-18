تكنولوجيا: تسريب يكشف عن تصميم وألوان هاتف Asus Zenfone 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Asus Zenfone 10، والذي سيتم إطلاقه في 29 يونيو، في إصدارات صحفية ذات مظهر رسمي، مما أعطانا نظرة أفضل حتى الآن على الهاتف الرائد مع الكشف عن خيارات الألوان الخاصة به.

تم تسريب هذه الصور من قبل المسرب الموثوق Evan Blass، وعلى ما يبدو، يظهر Asus Zenfone 10 بخمسة ألوان، مع اللون الأخضر الذي أكدته Asus بالفعل. ويحتوي Asus Zenfone 10 على شاشة مثقبة بقياس 5.9 بوصة قطريًا، لكن لم يتم تأكيد دقتها بعد.

لم تكشف Asus عن ورقة مواصفات Zenfone 10 بعد. ومع ذلك، أكدت الشركة بالفعل أنه الهاتف سيأتي مع معالجSnapdragon 8 Gen 2، وسيدعم الشحن اللاسلكي.

مع اقتراب موعد الكشف الرسمي، يمكننا أن تتوقع أن تكشف Asus عن المزيد من ميزات Zenfone 10.

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