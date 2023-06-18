تكنولوجيا: جهاز Xiaomi Pad 5 يدعم الآن الجيل الثاني من قلم شاومي الذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن دفع تحديث جديد لبرمجيات الجيل الثاني من قلم Xiaomi Smart Pen الذي تجلب من خلاله الدعم لجهاز Xiaomi Pad 5 اللوحي.

كانت شركة شاومي قد أطلقت جهاز Xiaomi Pad 6 في السوق الهندي مؤخراً والذي انطلق مع الجيل الثاني من قلم Xiaomi Smart.

ولتجربة آداء ومميزات الجيل الثاني من قلم شاومي الذكي على أجهزة Xiaomi Pad 5 تقدم شاومي تحديث جديد لبرمجيات القلم تقدم من خلاله تكامل القلم مع الإصدار السابق من الأجهزة اللوحية.

يذكر أن شاومي أطلقت جهاز Xiaomi Pad 5 اللوحي للمرة الأولى في شهر يونيو من عام 2021، حيث يتوفر الجهاز للشراء مع إصدار شاومي الجديد Pad 6.

من جانب أخر يتميز جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 870، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي تميز بمعالج Snapdragon 860.

كما يضم Pad 6 شاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، مع معدل تحديث 144Hz، أيضاً يدعم الإصدار الجديد تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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