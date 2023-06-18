علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جهاز Xiaomi Pad 5 يدعم الآن الجيل الثاني من قلم شاومي الذكي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن دفع تحديث جديد لبرمجيات الجيل الثاني من قلم Xiaomi Smart Pen الذي تجلب من خلاله الدعم لجهاز Xiaomi Pad 5 اللوحي.

كانت شركة شاومي قد أطلقت جهاز Xiaomi Pad 6 في السوق الهندي مؤخراً والذي انطلق مع الجيل الثاني من قلم Xiaomi Smart.

ولتجربة آداء ومميزات الجيل الثاني من قلم شاومي الذكي على أجهزة Xiaomi Pad 5 تقدم شاومي تحديث جديد لبرمجيات القلم تقدم من خلاله تكامل القلم مع الإصدار السابق من الأجهزة اللوحية.

يذكر أن شاومي أطلقت جهاز Xiaomi Pad 5 اللوحي للمرة الأولى في شهر يونيو من عام 2021، حيث يتوفر الجهاز للشراء مع إصدار شاومي الجديد Pad 6.

من جانب أخر يتميز جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 870، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي تميز بمعالج Snapdragon 860.

كما يضم Pad 6 شاشة IPS LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2880 في 1800 بيكسل، مع معدل تحديث 144Hz، أيضاً يدعم الإصدار الجديد تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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