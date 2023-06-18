تكنولوجيا: LG تطلق شاشة DualUp جديدة بحجم 27.6 إنش وسعر 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت LG شاشة LG DualUp 28MQ780 الجديدة في السوق الصيني بحجم 27.6 إنش، وسعر 599 دولار.

تتميز شاشة DualUp 28MQ780 الجديدة من LG بحجم 27.6 إنش ولوحات LG Nano IPS، كما تقدم LG الشاشة بتصميم مميز بحواف نحيفة في ثلاثة جهات، كما تدعم الشاشة دقة 2560 في 2880 بيكسل.

كما تدعم الشاشة تغطية من ألوان DCI-P3 بنسبة 98%، وسطوع بنسبة 300 nits، أيضاً تتميز الشاشة بتباين 1000:1، ودعم تقنية HDR10.

وتتميز LG DualUp 28MQ780 بدفع آداء يحاكي اثنان من الشاشات بجودة عرض QHD وحجم 21.5 إنش بوضع رأسي، وهو تصميم مثالي لتعدد المهام.

كما ترتكز شاشة DualUp على حامل “LG ergonomic” الذي يستبدل حامل الشركة السابق “Ergo”، ويدعم الحامل الجديد ضبط إرتفاع الشاشة وتدوريرها بسلاسة لتحديد زاوية العرض المفضلة للمستخدم.

وتضم الشاشة منفذ USB C، مع موصل طاقة خارجي بقدرة 90W، كما تضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI، وواجهة DP، وتأتي باثنان من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 7W.

المصدر

اعلان





