تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز الحاسب المكتبي ThinkStation PX workstation

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز ThinkStation PX workstation الذي يدعم كرت الشاشة RTX 6000، ويضم مقبسXeon 4410T مزدوج وينطلق بسعر 48944 دولار.

قدمت لينوفو أحدث أجهزة محطات العمل الإحترافية ThinkStation PX في السوق الصيني بميزة دعم التكوين بكروت الشاشة RTX 6000.

كما يتوفر جهاز الحاسب المكتبي الجديد ThinkStation PX بعد مرور 3 أشهر على إطلاق أجهزة محطات العمل ThinkStation P5 وP7.

وتستوحي لينوفو تصميم جهاز ThinkStation PX من سيارات Aston Martin الفاخرة، التي إشتهرت بالتصميم الرياضي عالي الآداء، ولقد إستوحت لينوفو النظام الهوائي من السيارات، حيث يتميز ThinkStation PX بنظام شبكي 3D لسحب الهواء في الجزء الأمامي، مع نظام تبريد ثلاثي القنوات لتدفق أعلى كفاءة للهواء.

كما يتميز الجهاز بتصميم معياري مبتكر يأتي بوحدة التخزين في الجهة الأمامية لدعم ترقية السعة التخزينية بسلاسة.

أيضاً يتميز Lenovo ThinkStation PX بمقبس ثنائي لمعالج Xeon لدعم 120 من الأنوية، ويدعم الجهاز تحسينات في الآداء بنسبة 53%.

ويدعم الجهاز حتى 4 من فتحات مزدوجة لكرت الشاشة NVIDIA RTX 6000، أيضاً يمكن لهذا الإصدار أن يدعم المهام المكثفة بسلاسة من مهام الإنتاج والتحرير، كما يدعم حتى 4 تيرابايت من ذاكرة DDR5، أيضاً يدعم PCIe Gen 5.

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