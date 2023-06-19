شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة Google Domains؟ ولماذا قررت الشركة إيقافها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت جوجل خدمة Google Domains التابعة لها، وهي خدمة تتيح تسجيل أسماء النطقات والذى تديره جوجل، حيث أعلن عملاق التكنولوجيا أن Squarespace ستستحوذ على الأصول المرتبطة بأعمال Google Domains.

ودخلت منصة Squarespace القائمة على التصميم في اتفاقية شراء أصول نهائية مع جوجل، حيث ستحصل Squarespace على الأصول المرتبطة بأعمال Google Domains، والتي ستنتهي بعد فترة انتقالية، ويتضمن هذا الشراء ما يقرب من 10 ملايين نطاق مستضاف على Google Domains منتشرة عبر ملايين العملاء.

ووفقًا للاتفاقية، تلتزم Squarespace بالحفاظ على أسعار التجديد الحالية لجميع عملاء Google Domains الحاليين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا بعد إنهاء المعاملة، وبالإضافة إلى ذلك ، ستقدم Squarespace حوافز إضافية لتشجيع عملاء Google Domains على إنشاء مواقع الويب باستخدام Squarespace والاستفادة من خدمات Squarespace الأخرى.

وأثناء عملية الترحيل، ستستخدم Squarespace بنية Google الأساسية التي تشغل منتج Google Domains لضمان النقل السلس للنطاقات.

وقال مات مادريجال، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Merchant Shopping في جوجل، "تماشيًا مع جهودنا لزيادة تركيزنا ، فقد أبرمنا اتفاقية نهائية مع Squarespace للحصول على حسابات العملاء لأعمال تسجيل Google Domains، إن دعم الانتقال السلس للعملاء خلال الأشهر المقبلة ، بمساعدة فريق Google Domains ، هو أولويتنا القصوى.

وأضافت :"يمكن أن توفر Squarespace تجربة متكاملة لشراء وإدارة المجالات جنبًا إلى جنب مع تقديم أدوات أخرى قد يحتاجها هؤلاء العملاء لبناء تواجدهم عبر الإنترنت. "