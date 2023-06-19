شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يخطط لإطلاق ميزة استخدام حسابات متعددة على جهاز واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد السماح لمستخدمي واتساب أخيرًا باستخدام حساب واحد على جهازين، يعمل واتساب على ميزة جديدة تتيح لك استخدام حسابات واتساب متعددة على جهاز واحد والتبديل بينها بسهولة.

ويتم تطوير هذه الميزة حاليًا لمستخدمي أندرويد، وفقًا لتقرير Wabetainfo إذا كان واتساب يخطط لإطلاقها.

كيف تعمل ميزة الحسابات المتعددة؟

بمجرد إنشاء حساب إضافي لأول مرة، سيتم تخزينه على جهازك، يمكنك التبديل إلى هذا الحساب في أي وقت تريده عن طريق تسجيل الدخول إليه.

سيتذكر التطبيق كلمات المرور لجميع حساباتك، بحيث يمكنك التبديل بنقرة واحدة فقط.

سيعرض لك قائمة بها قائمة الحسابات، ويمكنك اختيار الحساب الذي تريد فتحه.

لماذا تعد ميزة الحسابات المتعددة مفيدة؟

تشبه هذه الميزة كيفية التبديل بين الحسابات المختلفة على إنستجرام، حيث يسمح لك بالفصل بين الدردشات المتعلقة بالعمل والمحادثات الشخصية في تطبيق واحد.

يضمن هذا الفصل خصوصيتك ويسهل إدارة الإخطارات، لا تحتاج إلى استخدام أجهزة مختلفة لحسابات مختلفة بعد الآن.

لا تزال ميزة الحسابات المتعددة قيد التطوير وسيتم إصدارها للاختبار التجريبي في تحديث مستقبلي للتطبيق.

تم رصده في البداية على تطبيق WhatsApp Business لنظام أندرويد، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون متاحًا للحسابات الشخصية أيضًا.

ميزة رسائل الفيديو في واتساب

بالإضافة إلى ميزة الحسابات المتعددة، هناك شائعات بأن واتساب يخطط لتقديم ميزة جديدة لإرسال رسائل الفيديو.

على غرار الملاحظات الصوتية، ستتمكن من تسجيل رسائل الفيديو لمدة تصل إلى 60 ثانية.

لاستخدام هذه الميزة انتظر حتى يتغير رمز الميكروفون إلى زر فيديو، ثم اضغط مع الاستمرار عليه لتسجيل رسالة الفيديو الخاصة بك وإرسالها.

يعمل واتساب على ميزة تتيح لك استخدام حسابات متعددة على جهاز واحد.

وسيجعل هذا الأمر مناسبًا للتبديل بين الحسابات دون الحاجة إلى أجهزة منفصلة.

وبالإضافة إلى ذلك قد تكون هناك ميزة جديدة لإرسال رسائل الفيديو قريبًا.

لا تزال هذه الميزات قيد التطوير وستكون متاحة للاختبار في المستقبل.