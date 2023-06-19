شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية إلينوي الامريكية تسمح لرجال الشرطة استخدام الطائرات بدون طيار خلال "الفعاليات".. لكن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ولاية إلينوي الأمريكية سمحت الآن لرجال الشرطة باستخدام الطائرات بدون طيار في تأمين المناسبات العامة، لكن في نفس الوقت لا يمكنهم إرفاق أسلحة بطائرات بدون طيار كما لا يمكنهم استخدام الطائرات بدون طيار للتعرف على الوجه إلا إذا كانوا يحاولون مواجهة هجوم إرهابي ، أو منع "إلحاق ضرر وشيك بالحياة".

وبحسب موقع The verge الأمريكي، فقد وقعت الولاية على قانون استخدام الطائرات بدون طيار كأول مستجيبين ليصبح قانونًا، ويعدل القانون الجديد قانونًا آخر من عام 2014 - قانون التحرر من مراقبة الطائرات بدون طيار ، الذي حظر تطبيق القانون من استخدام الطائرات بدون طيار "لجمع المعلومات" في الدولة (بصرف النظر عن مواقف الإرهاب أو الأذى الوشيك) على مدى السنوات السبع الماضية.

وتم تصميم مشروع القانون الجديد لمنع عمليات إطلاق النار مثل تلك التي حدثت في موكب هايلاند بارك الرابع من يوليو العام الماضي ، والتي قالت عضو مجلس الشيوخ جولي موريسون إنه كان من الممكن منعها لولا قانون 2014، لكنه يحد أيضًا من تسليح الطائرات بدون طيار والتعرف على الوجه بسبب "المخاوف بشأن مراقبة الطائرات بدون طيار والخصوصية" ، وفقًا لبيان صادر عن السناتور موريسون.

وتسمح تغييرات اليوم أيضًا لأجهزة إنفاذ القانون بالمساعدة في إجراء عمليات تفتيش للبنية التحتية ، ومساعدة المستجيبين الأوائل بطائراتهم بدون طيار.