شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ميزتى Medications وNight Shift فى هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Medications هي ميزة في تطبيق Health تساعدك في تتبع أدويتك أو المكملات الغذائية باستخدام هاتف آيفون، وهي مفيدة إذا كنت تنسى في كثير من الأحيان تناول أدويتك، أو إذا كنت بحاجة إلى تناول أدوية متعددة في أوقات مختلفة، وباستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة إعداد تذكيرات خاصة بأوقات تناول الدواء ببضع نقرات فقط والحصول على إشعارات عندما يحين وقت تناول دواء معين.

لاستخدام هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق Health، ثم اضغط فوق (تصفح) Browse في الزاوية اليُمنى السُفلية.

2- اختر (الأدوية) Medications، واضغط فوق (إضافة دواء) Add a Medication.

3- ابحث عن اسم الدواء أو اكتب اسم الدواء يدويًا.

4- اتبع التعليمات التي ستظهر في الشاشة لاختيار نوع الدواء وإضافة والتفاصيل الأخرى.





وضع Night Shift لتحسين جودة النوم:

يمكن لهاتف آيفون والأجهزة الأخرى الباعثة للضوء الأزرق مثل: الأجهزة اللوحية أو الحواسيب أو التلفاز أن تؤثر سلبًا في جودة نومك وكميته، وذلك لأن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق الصادر من هذه الأجهزة يمكن أن يتداخل مع إنتاج هرمون (الميلاتونين) melatonin المسؤول عن تنظيم النوم.

لكن قد تضطر في بعض الأوقات إلى استخدام هاتف قبل النوم، في تلك الأوقات ركّز في تخفيف آثار الضوء الأزرق بتفعيل وضع Night Shift الذي يضبط سطوع الألوان في شاشة آيفون ويجعلها أكثر دفئًا، مما يسهل الاسترخاء والاستعداد للنوم.

لتفعيل Night Shift في آيفون، انتقل إلى الإعدادات ثم اختر (الشاشة والسطوع) Display & Brightness ثم فعّل Night Shift وحدد موعد لتفعيله يوميًا بشكل تلقائي.