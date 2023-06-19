شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق خدمة Archive في يوليو .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى مستخدمي أرشيف الألبومات قبل إغلاقه في 19 يوليو 2023، حيث يتيح لك أرشيف الألبوم عرض محتوى الألبوم وإدارته من بعض منتجات Google داخل أرشيف الألبومات.

ويمكن عرض الألبومات التي تم وضعها في الأرشيف على Blogger وHangouts يدويًا أو تنزيلها من خلال خدمة جوجل، وقالت الشركة إنه نظرًا لأن Google قامت بترقية Hangouts إلى Google Chat، فقد تكون بعض مرفقات Hangouts متاحة في Chat.

ووفقًا لـ Google، سيتم حذف المحتوى المتاح فقط في أرشيف الألبومات بدءًا من 19 يوليو ، بما في ذلك:

- حالات نادرة مثل الصور المصغرة الصغيرة وتعليقات الألبوم أو إبداءات الإعجاب

- بعض بيانات Google Hangouts من أرشيف الألبومات

-صور الخلفية التي تم تحميلها في منتقي سمات Gmail قبل 2018

وتطلب Google من المستخدمين استخدام Google Takeout لتنزيل نسخة من بيانات أرشيف الألبوم قبل إيقاف تشغيله الشهر المقبل.