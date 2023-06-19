شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة جوجل وOpenAI.. كيف تخطط Meta لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعى لديها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد جوجل و مايكروسوفت و OpenAI من بين عدد قليل من الشركات التي تقدم الآن نماذج لغوية كبيرة وحلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) للشركات الأخرى، حيث تستثمر شركة Meta الأم لفيسبوك أيضًا بكثافة في الذكاء الاصطناعي والآن، وفقًا لأحد التقارير، يخطط الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج للسماح للشركات الأخرى باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.

وذكر تقرير صادر عن The Information أن "زوكربيرج ونوابه يريدون من الشركات الأخرى أن تستخدم بحرية وتربح من برمجيات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطورها ميتا"، وأضافت أن هذا القرار "يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على مطوري الذكاء الاصطناعي والشركات الأخرى التي تتبناه بشكل متزايد".

ونقلاً عن شخص لديه معرفة مباشرة بالموقف، أشار التقرير إلى أن Meta تعمل على إيجاد طرق لإتاحة الإصدار التالي من نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر (LLMs) للاستخدام التجاري، حيث ان LLM هي تقنية تعمل على تشغيل برامج الدردشة مثل ChatGPT و جوجل's Bard.

وأشار التقرير إلى أن خطوة Meta لن تقدم فقط بديلاً للبرامج الاحتكارية التي تبيعها منافسو جوجل وOpenAI، ولكنها ستفيد أيضًا بشكل غير مباشر في تطوير Meta للذكاء الاصطناعي.

نهج ميتا للذكاء الاصطناعي

مقارنةً بمنافسيها، اتبعت Meta حتى الآن نهجًا أكثر دقة للذكاء الاصطناعي التوليدي لمنصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها، قال زوكربيرج في وقت سابق إن مشاركة النماذج التي طورها باحثو Meta يمكن أن تساعد الشركة من خلال تحفيز الابتكار، واكتشاف فجوات الأمان وخفض التكاليف.

وقال زوكربيرج للمستثمرين في أبريل: "بالنسبة لنا، من الأفضل أن تقوم الصناعة بتوحيد المعايير بشأن الأدوات الأساسية التي نستخدمها، وبالتالي يمكننا الاستفادة من التحسينات التي يجريها الآخرون".

اختراقات الذكاء الاصطناعي في Meta

يأتي هذا التطوير بعد أيام قليلة من قيام الشركة الأم لـ Facebook بإلقاء نظرة خاطفة على "الاختراقات المذهلة" في مجال الذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة أيضًا عن مساعد إنتاجي، يسمى Metamate ، لاستخدام الموظفين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت Meta Platforms إنها ستوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى مكونات نموذج ذكاء اصطناعي جديد "يشبه الإنسان" يمكنه تحليل واستكمال الصور غير المكتملة بشكل أكثر دقة من النماذج الحالية.