شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة عناصر واجهة مستخدم لبينج شات على شاشة آيفون الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مايكروسوفت بقوة ChatGPT في منتجاتها وخدماتها Bing Chat في الشهرين الماضيين، وهي تجربة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الدردشة مع بينج للحصول على إجابات لأسئلتك.

يتم تشغيل بينج شات بواسطة شات جي بي تي، الذي يتم تدريبه على مجموعة بيانات ضخمة من النصوص والرموز، كما يسمح هذا لـ Bing Chat بالإجابة على أسئلتك بسرعة ودقة.

كشفت مايكروسوفت أنها تقوم بإحضار أداة بينج شات إلى أجهزة آيفون، حيث قالت قالت في منشور مدونة، إنها أطلقت أداة Bing Chat جديدة يمكنك إضافتها إلى iOS بمجرد التثبيت لبدء الدردشة، مضيفة أن الوصول إلي بينج شات، عبر مايكروسوفت إيدج ومايكروسوفت بينج.

قالت مايكروسوفت أيضًا إنها حسّنت أداء زر الإدخال الصوتي في تطبيق بينج للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل iOS و Android.

كيفية إضافة عناصر واجهة مستخدم على شاشة آيفون الرئيسية

طرحت آبل إضافة أدوات مع iOS 14 قبل عامين، إذا كنت تتساءل عن كيفية إضافة أداة Bing Chat - أو في هذا الصدد ، أي عنصر واجهة مستخدم آخر - إلى شاشة iPhone الرئيسية ، فإليك الخطوات التي يجب اتباعها:

من الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار أداة أو منطقة فارغة حتى تهتز التطبيقات.

اضغط على زر إضافة "+" في الزاوية العلوية اليسرى.

حدد عنصر واجهة مستخدم، واختر حجم عنصر واجهة المستخدم، ثم انقر فوق إضافة عنصر واجهة مستخدم.

انقر فوق تم.

ضع في اعتبارك أنه حتى بعد إضافة الأداة، ستنتقل إلى القسم الصحيح من التطبيق.

طرحت آبل أدوات تفاعلية مع نظام التشغيل iOS 17 ولكنها ستحتاج إلى قيام المطورين بتحديث تطبيقاتهم.