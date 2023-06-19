شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إنشاء خلفية Emoji على الهواتف الذكية بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الآن لمستخدمي Google Pixel و أندرويد 14 Beta الاستمتاع بخلفيات Emoji الجديدة، والتي تم الكشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر Google I / O 2023، حيث تتيح Emoji Workshop للمستخدمين إنشاء وتعيين خلفيات Emoji الخاصة بهم بسهولة.

ويتيح موضوع الخلفية الجديد للمستخدمين تحديد ما يصل إلى 14 رمزًا تعبيريًا بأسلوب ولون محددين، مما ينتج عنه خلفية فريدة نابضة بالحياة، وتستجيب هذه الخلفيات الديناميكية للنقرات على صفحات الشاشة الرئيسية.

وكما هو الحال مع كل إصدار أندرويد جديد، هناك دائمًا خلفيات جديدة مصاحبة له، والتي تنطبق أيضًا على أجهزة Pixel الجديدة. تتوفر خلفيات Emoji أيضًا للمستخدمين الذين يستخدمون أندرويد 14 Developer Beta 3 أو إصدار أحدث.

ويمكنك استخدام Emoji Workshop على هواتف Pixel 4a والطُرز الأحدث، كما أنه متاح للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل أندرويد 14 Developer Preview 3 على هواتفهم الذكية، وإذا كنت تستخدم أندرويد 12، فإن عملية اختيار الخلفيات لم تتغير، ومع ذلك ، إذا كان لديك أندرويد 14 Beta 3 أو إصدار أحدث، فيمكنك الوصول إلى فئة جديدة تسمى "Emoji Workshop" للخلفيات.

وإذا كنت تستخدم أندرويد 14 Beta 2 أو إصدارًا أقدم، فربما لن تتمكن من الوصول إلى Emoji Wallpapers.

كيفية استخدام Emoji Workshop على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لإنشاء خلفيات Emoji

لتخصيص خلفية Emoji على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد باستخدام Emoji Workshop ، اتبع هذه الخطوات على هاتف Google Pixel الذكي أو أي هاتف ذكي آخر يعمل بنظام أندرويد يعمل بنظام أندرويد 14 Beta 3 أو إصدار أحدث.

كيفية استخدام Emoji Workshop على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد لإنشاء خلفيات Emoji

1. الضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية.

2. انقر فوق Wallpaper & Style.

3. اختر المزيد من الخلفيات.

4. حدد Emoji Workshop

5. استخدم خيار تحرير الرموز التعبيرية لاختيار الرموز التعبيرية المفضلة لديك، وحدد نمطًا، واختر لونًا.

6. يمكنك ضبط حجم وكثافة الرموز التعبيرية باستخدام شريط التمرير الموجود أسفل علامة التبويب أنماط.

7. عندما تنتهي من اختياراتك، انقر فوق تعيين الخلفية.

باستخدام Emoji Workshop، يمكن للمستخدمين تصميم خلفيات مخصصة باستخدام أكثر من 4000 رمز تعبيري، يمكنهم اختيار ما يصل إلى 14 رمزًا تعبيريًا، وتخصيص النمط والكثافة باستخدام شريط التمرير، يمكن جعل خلفية الشاشة تفاعلية عن طريق تحديد لون الخلفية والرموز التعبيرية.