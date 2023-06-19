تكنولوجيا: إعلان ترويجي لحدث Galaxy Unpacked يؤكد على المنتجات المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي تقدم فيه سامسونج عدد من الإصدارات الجديدة ولقد كشف إعلان ترويجي عن 5 من منتجات سامسونج المرتقب الإعلان عنها خلال الحدث.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم قبل نهاية شهر يوليو في مدينة سيول في كوريا، ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن الحدث ينطلق في 27 من شهر يوليو.

وتقدم العملاق الكوري خلال الحدث عدد من أجهزة Galaxy، ولقد رصدت صور رسمية من حملة سامسونج الترويجية كُشِف من خلالها عن الأجهزة الجديدة.

أيضاً تستعرض الصورة المسربة الأولى من حملة سامسونج الترويجية عن جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي في الجانب الأيسر.

بينما تكشف صورة ترويجية أخرى عن سلسلة ساعات Galaxy Watch6 التي تظهر باللون الأخضر الجديد، وهو أيضاً أحد الإختيارات المقدمة من سامسونج في ألوان هاتف Galaxy Z Flip5 الصدفي القابل للطي.

أيضاً تكشف الصور عن إصدار سامسونج الجديد من السماعات اللاسلكية Galaxy Buds3، التي تظهر في التسريبات باللون الأبيض، كما يسلط إعلان ترويجي أخر الضوء على هاتف Galaxy Z Flip5 الذي يظهر بالألوان في خلفية باللون الأبيض والأسود، ويكشف الإعلان بوضوح عن شاشة الغطاء الخارجي للهاتف المميزة بالحجم الأكبر 3.4 إنش.

كما تؤكد الصور على التصميم الجديد لمفصل الشاشة المميزة بتصميم قطرة الماء في هاتف Z Flip5، والتي تدعم الهاتف بالطي دون فجوة بين الشاشة.

بينما تكشف بعض الصور الأخرى عن ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الذكية المرتقبة، مع صورة تكشف عن هاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5.

يذكر أن سامسونج تدعم ساعة Galaxy Watch6 Classic الذكية هذا العام بتصميم يضم إطار يدعم التدوير، بينما تؤكد الصور الترويجية المسربة على تصميم Galaxy Watch6 النحيف، ومن المتوقع أن تتوفر كافة إصدارات سامسونج الجديدة في الأسواق في شهر أغسطس.

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