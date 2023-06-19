تكنولوجيا: هاتف iQOO 11S يأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة iQOO التجارية لإطلاق هاتف iQOO 11S في بداية شهر يوليو المقبل، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

قدمت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” تفاصيل جديدة حول سعة التخزين وبعض المواصفات الأخرى المميزة لهاتف iQOO 11S المرتقب.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف iQOO 11S يأتي بمعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية على أن يتميز بسعة 1 تيرابايت في أعلى نموذج.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، كما يدعم iQOO 11S تقنية الشحن السريع بقدرة 200W.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم مستشعر Sony IMX866V رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، إلا أن هذا الإصدار لن يتضمن معالج الكاميرة Vivo V2، لكن كبديل سيأتي الهاتف بمعالج مخصص للشاشة.

ولقد قدمت الشركة صور تشويقية لهاتف iQOO 11S على منصة Weibo، حيث ظهر الهاتف باللون الأخضر ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من الإختيارات في ألوان الهاتف في الإعلان الرسمي المرتقب.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى أن هاتف iQOO 11S يأتي بشاشة E6 AMOLED بحجم 6.78 إنش، بجودة عرض Quad HD+، كما تدعم معدل تحديث 144Hz.

ويضم الهاتف معالج Snapdragon 8 Plus Gen 2، وبطارية بقدرة 4700 mAh، مع قدرة شحن سريع 200W، أيضاً إلى جانب المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، تضم الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي.

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