تكنولوجيا: الإعلان عن ساعة Fire-Boltt Ultimate بشاشة HD وعمر شحن 7 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت بشكل رسمي ساعة Fire-Boltt Ultimate الذكية في السوق الهندي بشاشة مميزة بجودة عرض HD وعمر شحن 7 أيام وسعر يبدأ من 22 دولار تقريباً.

تتميز ساعة Fire-Boltt Ultimate بحجم شاشة 1.39 إنش ودقة عرض 240 في 240 بيكسل، كما تنطلق الساعة الذكية بعدد كبير من الأوجه، وتتميز بتصميم دائري أنيق.

وتدعم ساعة Fire-Boltt Ultimate الذكية إجراء المكالمات الصوتية عبر البلوتوث، وتأتي بميكروفون ومكبر صوتي مدمج، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0، لذا يمكن إجراء أو إستقبال المكالمات مباشرة عبر الساعة الذكية.

ولتجربة سلسة في إجراء الإتصالات تأتي الساعة الذكية بلوحة للإتصال، وتدعم تسجيل تاريخ الإتصالات، وأيضاً تزامن جهات الإتصال مع الهاتف.

كما تؤكد Fire-Boltt على أن الساعة الذكية تأتي بطبقة زجاجية للحماية، وتدعم تتبع نشاط المستخدم في عدد من الأنشطة الرياضية مثل الركض، السير، والسباحة، وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الرياضية التي يصل عددها إلى 123 نشاط رياضي.

أيضاً تدعم ساعة Boltt Ultimate مساعد رقمي، كما تتضمن بعض الألعاب المدمجة، وتدعم حزمة Fire-Boltt Health التي تقدم عدد من المميزات، أيضاً تأتي بميزة رصد معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وتدعم معايير IP68 لمقاومة الماء.

الساعة تدعم المستخدم بعدد من التنبيهات، كما تتيح تشغيل الموسيقى، وتقدم إشعارات للطقس، ودعم للتحكم في الكاميرة، وتأتي البطارية في هذا الإصدار بسعة 270mAh وتستمر بعمر شحن 7 أيام، أو 3 أيام عند إجراء مكالمات عبر البلوتوث.

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