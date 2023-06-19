تكنولوجيا: إطلاق الفارة اللاسلكية Logitech G502 في الصين باللون الوردي والأرجواني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Logitech الفارة اللاسلكية G502 في الصين، وعلى ما يبدو، فأن Logitech G502 تأني بتصميم ووظائف مناسبة، وهي متوفرة الآن على Tmall.

بالنسبة للتصميم، تحتفظ الفارة بالفلسفة الأساسية لسلسلة G502 مع إعادة تصميم طفيفة، وهي تتميز بالعديد من التقنيات المبتكرة ويستند بناؤها الداخلي إلى هيكل هيكل خارجي متقدم مثل طراز Pro.

تأتي الفارة اللاسلكية G502 LIGHTSPEED أقل ثقلاً بمقدار 7 جرام من الاصدار السابقة وتتميز بمستشعر HERO 25K. كما انها تدعم POWERPLAY وتتميز بتقنية LIGHTSPEED اللاسلكية المتقدمة.

يوجد نظام شد الزنبرك المعدني في قلب زر الفارة، ويتم تشغيل هذا بسرعة ويشعر بالثبات أثناء التشغيل. هناك ستة أثقال موازنة قابلة للتعديل لتكوينات مختلفة للوزن والتوازن.

تساعد عجلة التمرير في تحقيق التمرير السريع والسلس ويمكن قفلها للتبديل إلى وضع السقاطة القياسي. ويتيح برنامج Logitech G Hub التخصيص السلس للمفاتيح.

تتوفر الفارة اللاسلكية Logitech G502 LIGHTSPEED على Tmall بسعر 499 يوان (~ 70 دولارًا). كما أنها متوفرة باللون الوردي والأرجواني.

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