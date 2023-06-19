تكنولوجيا: هاتف Oppo A78 4G يظهر على موقع شهادة IMDA مما يشير إلى إطلاق وشيك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر هاتف Oppo A78 5G للشراء في السوق الهندية، حيث يقدم معالج Dimensity 700 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وشحن سريع بقوة 33 واط بسعر حوالي 230 دولار.

قد لا يبدو الجهاز مثيرًا للإعجاب مقارنةً بالهواتف الأخرى في نفس النطاق السعري. ومع ذلك، يبدو أن شركة Oppo تستعد لإطلاق إصدار 4G جديد من الجهاز. فقد تم رصد هاتف Oppo A78 4G على موقع شهادة IMDA، مما يشير إلى إطلاق وشيك.

ظهر إصدار Oppo A78 4G مع رقم الطراز CPH2565 على موقع شهادة IMDA. لا تكشف القائمة نفسها عن أي شيء مثير للاهتمام بشكل خاص، ولكنها تؤكد المعلومات الواضحة، مثل دعم WCDMA و LTE و Bluetooth و Wi-Fi وNFC و GPS.

بصرف النظر عن هذه التفاصيل، لم يتم الكشف عن أي شيء آخر حول هذا الجهاز القادم. ويشير 4G الموجود باسم الجهاز إلى أنه سيكون سعره أقل من Oppo A78 5G المدرج على Amazon India بسعر 18999 روبية (230 دولار). ومنالمحتمل أن يحصل على معالج مختلف.

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