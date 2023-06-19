تكنولوجيا: ‏Li Auto تكشف عن السيارة الكهربائية Li MEGA الجديدة مع مدى 800 كيلومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Li Auto عن سيارتها الكهربائية الجديدة Li MEGA، والتي تستهدف الطبقة العالية. ومن المتوقع أن يبدأ سعر Li MEGA من 70160 دولارًا.

ستضم سيارة Li MEGA عددًا من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك بطارية يمكن شحنها بالكامل في 15 دقيقة. وتقوم Li Auto أيضًا بتطوير حل شحن يسمح بشحن طاقة تزيد عن 500 كيلو واط.

كما أعلنت Li Auto أيضًا أنها ستفتح الاختبار الداخلي لميزة City NOA (الملاحة على ADAS) في بكين وشنغهاي هذا الشهر. تعتبر City NOA ميزة ذاتية القيادة تسمح للسيارات بالتنقل في شوارع المدينة دون تدخل بشري.

تعمل Li Auto أيضًا على تطوير مساعد صوتي جديد داخل السيارة يسمى Lixiang Tongxue، والذي سيتم تشغيله بواسطة Mind GPT. ستكون Lixiang Tongxue قادرة على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تعليم المستخدمين كيفية الرسم أو البرمجة. لا تزال Lixiang Tongxue قيد التطوير، ولكن من المحتمل أن تكون أداة قوية ومتعددة الاستخدامات لأصحاب Li Auto مع قدرتها على فهم اللغة الطبيعية ومجموعة واسعة من القدرات.

المصدر

اعلان





