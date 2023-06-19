تكنولوجيا: تحديث نطاق مكبرات الصوت TCL Class و S Class بإصدارات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عززت TCL مجموعة مكبرات الصوت في السوق الأمريكية بخمسة إصدارات جديدة، بما في ذلك طراز Premium 5.1 الجديد (أو Q6510). وتم تصنيف الجهاز الرائد الجديد من فئة Q على تقنية Bluetooth لبث الصوت اللاسلكي بالإضافة إلى ARC عبر HDMI، ويأتي مع مكبرات صوت خلفية مزدوجة.

تم إصدار الجهاز مع إصدار Q6310 من فئة Q، ويتميز بإخراج صوت 340 واط (W) وصوت 3.1، على عكس خرج Q6510. ويحتوي Q6310 أيضًا على مضخم صوت لاسلكي بدلاً من مكبرات صوت منفصلة، وهو يقدم ايضًا تأثيرات Dolby Audio و DTS Virtual: X 3D.

يحتوي Q6310 على تلك المواصفات المشتركة مع جهاز الصوت الجديد TCL S Class 2.1 Channel (أو S4210)، على الرغم من تصنيف هذا الجهاز على 200 واط من قوة الصوت.

توصف فئة 3 S أيضًا بأنها “مسرح منزلي” مع “الاتصال الكامل” لنظرائهم من فئة Q، وخيارات لاسلكية متضمنة. وهي متوفرة من الآن بسعر 149.99 دولارًا أمريكيًا إلى 229.99 دولارًا أمريكيًا، في حين تم إصدار طرازي Q6310 و Q6510 بسعر 229.99 دولارًا أمريكيًا و 279.99 دولارًا أمريكيًا على التوالي.

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