تكنولوجيا: ‏AMD تعمل على ميزة جديدة لتحسين عمر البطارية على الحواسب المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت من مستخدمي الحاسب المحمول ولست من الذين يفضلون منتجات أبل، فمن المحتمل أن يكون عمر البطارية مصدر قلق كبير بالنسبة لك. لحسن الحظ، تعمل AMD على ميزة جديدة ستساعد على تحسين عمر البطارية على أجهزة الحواسب المحمولة Ryzen.

ستساعد الميزة الجديدة، والتي تسمى FreeSync Panel Replay، على تقليل استهلاك الطاقة عندما لا تتغير محتويات الشاشة. تعمل FreeSync Panel Replay من خلال تخزين نسخة من الإطار الأخير الذي تم عرضه على الشاشة. فعندما لا تتغير محتويات الشاشة، يمكن لوحدة معالجة الرسومات إعادة تشغيل الإطار المخزن بدلاً من عرض إطار جديد. ويمكن أن يساعد ذلك في تقليل استخدام الطاقة عن طريق تقليل حجم العمل الذي تحتاجه وحدة معالجة الرسومات.

تشبه FreeSync Panel Replay ميزة التحديث الذاتي للوحة (PSR)، وهي ميزة أخرى لتوفير الطاقة متوفرة في بعض أجهزة الحواسب المحمولة. ومع ذلك، تتمتع FreeSync Panel Replay بالعديد من المزايا مقارنة بـ PSR.

أولاً، تسمح FreeSync Panel Replay لبيانات بالتزامن، مما قد يساعد في تقليل زمن الوصول. ثانيًا، يمكن استخدام FreeSync Panel Replay في حالات استخدام أكثر من PSR. ثالثًا، يعد التحكم في إعادة تشغيل لوحة FreeSync أسهل من التحكم في PSR.

لا تعتقد AMD أن الميزة يمكن أن تكون تحسينًا كبيرًا على PSR. تقوم الشركة حاليًا باختبار FreeSync Panel Replay وتخطط لإصدارها في إصدار مستقبلي من نظام تشغيل Linux الخاص بها.

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