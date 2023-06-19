تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد أن فترات انقطاع Outlook و OneDrive في شهر يونيو ناتجة عن هجمات DDoS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، تسببت مجموعة تعرف باسم Anonymous Sudan في انقطاع الخدمة، والذي أدى إلى تعطيل الوصول إلى Outlook و OneDrive وعدد قليل من خدمات مايكروسوفت الأخرى عبر الإنترنت.

بعد مشاركة القليل من المعلومات في البداية حول الحادث، أكدت الشركة في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها كانت هدفًا لسلسلة من هجمات رفض الخدمة الموزعة. وفي منشور مدونة رصدته وكالة Associated Press (عبر The Verge)، قالت مايكروسوفت إن الهجمات “أثرت مؤقتًا” على توفر بعض الخدمات، مضيفة أنها مصممة في المقام الأول لتوليد “دعاية” لممثل تهديد أطلقت عليه الشركة اسم Storm-1359 .

وبموجب اصطلاح تسمية ممثل التهديد من مايكروسوفت، يعد Storm محددًا مؤقتًا تستخدمه الشركة للمجموعات التي لم يتم تأسيس انتماءاتها بشكل نهائي حتى الآن.

وقالت الشركة: “لم نر أي دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات العملاء أو اختراقها“. وفي بيان شاركته مايكروسوفت مع وكالة Associated Press، أكدت الشركة ان Anonymous Sudan مسؤولة عن الهجمات.

ليس من الواضح عدد عملاء مايكروسوفت الذين تأثروا بالهجمات، أو ما إذا كان التأثير عالميًا. وتعتقد الشركة أن Storm-1359 قد اعتمدت على مجموعة من الخوادم الخاصة الافتراضية والبنية التحتية السحابية المستأجرة لتنفيذ عملياتها.

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