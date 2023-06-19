تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Xiaomi Mix Fold 3 باثنان من الكاميرات للتكبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في العمل على إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Fold 3، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن شاومي قد تعمل على دعم هذا الإصدار باثنان من الكاميرات للتكبير، مع مفصل الشاشة بتصميم القطرة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Mix Fold 3 يأتي بمستشعر رئيسي Sony IMX989 بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل.

ومن المتوقع أن ينطلق الجيل الجديد من هواتف شاومي القابلة للطي للأسواق رسمياً في النصف الثاني من هذا العام.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن شاومي تدعم Xiaomi Mix Fold 3 بتصميم زجاجي منحني.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، على أن تدعم اثنان من الكاميرة ميزة التكبير، حيث تدعم الكاميرة الأولى التكبير حتى 3.2 مرة في لقطات portrait، بينما تدعم الكاميرة الأخرى التكبير حتى 5 مرات بعدسات periscope.

كما يأتي الهاتف بتصميم جديد لمفصل الشاشة الذي يعرف بتصميم القطرة، والذي يدعم الهاتف بتصميم أقوى لمقاومة الصدمات، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هذا الإصدار بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

أيضاً أشارت تفاصيل سابقة إلى أن هاتف شاومي Mix Fold 3 يضم شاشة داخلية بحجم 8.02 إنش، وشاشة خارجية بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5 في الذاكرة ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية.

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