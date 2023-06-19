شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تفرض قوانين جديدة على متاجر تطبيقات أبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن اليابان وضعت مجموعة من اللوائح التي ترغب في أن تتبعها أبل و جوجل، حيث تتطلب هذه القواعد أن تسمح كلتا الشركتين لمستخدميهما بتحميل التطبيقات الجانبية (وهي متاحة لمستخدمي Android)، وتأمل الحكومة اليابانية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار التطبيقات وزيادة المنافسة.

ومن المعروف أن قانون الأسواق الرقمية (DMA) في أوروبا يجبر شركة أبل على إجراء بعض التغييرات على iPhone وسيتم تنفيذ بعضها هذا العام، فعلى سبيل المثال ، سيمنح iOS 17 مستخدمي iPhone القدرة على تحميل التطبيقات الجانبية.

وهذا يعني أنه يمكن تثبيت التطبيقات من واجهات متاجر تطبيقات الجهات الخارجية على الرغم من أن أبل لن تتمكن من ضمان أمان هذه التطبيقات، ومع ذلك ، فإن هذه الميزة ، وفقًا لتقرير صدر في وقت سابق من هذا العام من بلومبرج ، ستقتصر على 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومستخدمو Android لديهم بالفعل القدرة على تحميل التطبيقات الجانبية.

ووفقًا لـ Japan Times ، فيشير التقرير إلى أن 97٪ من مستخدمي Android يقومون بتنزيل التطبيقات من متجر جوجل Play على الرغم من أنهم غير مجبرين على القيام بذلك، من ناحية أخرى ، تطالب أبل حاليًا مستخدمي iPhone بالالتزام بمصدر واحد لتطبيقاتهم ، وهو أبل App Store.

وإلى جانب مطالبة أبل بالسماح بالتحميل الجانبي على iPhone في بلدهم ، يريد المنظمون اليابانيون أيضًا أن تسمح كلتا الشركتين للمستخدمين بإجراء مدفوعات داخل التطبيق من خلال منصات تابعة لجهات خارجية، وفي الوقت الحالي ، تطالب كل من أبل و جوجل بأن تمر هذه المعاملات من خلال منصات الدفع داخل التطبيق الخاصة بهما والتي تسمح لعملاقي التكنولوجيا بخفض ما يصل إلى 30٪.

وقد تجبر الحكومة اليابانية شركة أبل على السماح بالتحميل الجانبي على iPhone في الدولة - تتخذ دولة أخرى الخطوة الأولى نحو فرض تغييرات على متجر التطبيقات على أبل و جوجل، ويمكن للحكومة اليابانية إجبار شركة أبل على السماح بالتحميل الجانبي على iPhone في البلاد.

ولاحظ الرئيس التنفيذي لشركة أبل Tim Cook دائمًا أنه من خلال منع التحميل الجانبي على iPhone ، يكون الأخير أكثر أمانًا حيث يتعين على أبل الموافقة على جميع التطبيقات التي يتم تنزيلها على الجهاز، ولكن لمنح الائتمان عند استحقاق الائتمان ، ستطلب اللوائح اليابانية السماح لمستخدمي iPhone و Android بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية ولكن فقط إذا كانت متاجر التطبيقات هذه تتمتع بحماية كافية للخصوصية والأمان.

ويرغب المنظمون اليابانيون أيضًا في رؤية مستخدمي iPhone و Android قادرين بسهولة على حذف بعض التطبيقات المثبتة مسبقًا التي يقوم المصنعون بتحميلها على أجهزتهم الخاصة، ويريدون من أبل وجوجل التوقف عن إعطاء معاملة تفضيلية لخدماتهم عندما يتعلق الأمر بنتائج البحث، وربما يتضمن هذا نتائج البحث عن التطبيقات في متجر التطبيقات نظرًا لأن أبل ليس لديها محرك بحث حاليًا.