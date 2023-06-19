تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 26 من يونيو للإعلان الرسمي عن vivo X90s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث vivo القادم في 26 من يونيو في السوق الصيني لكشف النقاب عن هاتف vivo X90s.

شاركت vivo عبر حسابها الرسمي في منصة Weibo اليوم مجموعة من الصور التي توضح آداء كاميرة هاتف vivo X90s في التصوير.

ولقد ألتقطت الصور بكاميرة X90s عبر المصور “Alex Webb”، وتؤكد الصور على آداء كاميرة الهاتف في تصوير لقطات مشرقة مميزة بأعلى جودة وأدق تفاصيل.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف vivo X90s يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، من جانب أخر يأتي هاتف X90s بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1260 في 2800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وقدرة بطارية 4810 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم الشركة X90s بمسشعر رئيسي بحجم 1/1.49 ودقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم 1/2.93، كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وحجم مستشعر 1/2.93، أيضاً تأتي كاميرة السليفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

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