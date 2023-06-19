شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس: المحطة الفضائية الروسية ستتكون من 4وحدات وتكون جاهزة بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف أن أساس المحطة الفضائية الروسية الجديدة سيتكون من 4 وحدات بحلول عام 2030 على أن يتم إنجاز كامل المشروع عام 2032 حسبما نقلت RT.

وقال بوريسوف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية:" ينتهي الآن العمل على إعداد المشروع التصميمي التقني للمحطة الفضائية الجديدة. وقد تم تحديد مظهرها الخارجي والمدار الذي ستحلق فيه. وقد حددنا الجدول الزمني لإنشاء المحطة والتكنولوجيات التي ستستخدم عند ذلك. وسيتحقق مشروع إنشاء المحطة بمراحل. وبحلول عام 2030 سينشأ أساس لها يتكون من 4 وحدات فضائية وسيُنجز المشروع بالكامل بحلول عام 2032".

وأضاف يوري بوريسوف أن الموظفين في "روس كوسموس" يركّزون على الجانب العلمي للمشروع وفاعلية تنفيذ التجارب العلمية اللاحقة في إطاره، مشيرا إلى أن إنشاء المحطة هو عملية تتطلب تخصيص أموال باهظة.

يذكر ان يوري بوريسوف كان قد أفاد في وقت سابق بأن وحدات المحطة الفضائية الروسية يمكن أن تستبدل مستقبلا بوحدات أخرى، لذلك يمكن أن تبقى المحطة في مدار الأرض خلال فترة مهما كانت طويلة.

أما كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية فلاديمير كوجيفنيكوف فأعلن أن وحدة الطاقة والعلم للمحطة ستطلق نهاية عام 2027، ثم ستضاف إليها الوحدة الانتقالية والوحدة المأهولة ووحدة التجارب.