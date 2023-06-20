شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نشر روبوتات الشرطة بالمطار الدولى الرئيسى فى سنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمضي المطار الدولي الرئيسي في سنغافورة قدمًا في النشر الدائم لروبوتات الشرطة بعد تجربة ناجحة للتكنولوجيا، حيث تم تجهيز الآلات التي تعمل بالعجلات بكاميرات وأجهزة استشعار ولوحة عرض وصفارة إنذار، وفقًا لمنافذ الأخبار المحلية Straits Times.

ويمكنهم التجول في صالات المطار بشكل مستقل وتسمح مكبرات الصوت المدمجة لضابط الشرطة عن بعد بالتواصل مباشرة مع أولئك القريبين، تتيح الميكروفونات المدمجة أيضًا للمسافرين التواصل بسهولة مع الضابط البشري إذا كانت هناك حاجة إلى المساعدة.

يبلغ ارتفاع الروبوتات 5 أقدام و7 بوصات (170 سم)، ولكن يمكن أن تصل إلى ارتفاع أعلى بكثير عبر سارية قابلة للتمديد مع وجود كاميرا في الأعلى، مما يوفر لغرفة عمليات الشرطة رؤية واضحة للمحيط المباشر للروبوت حسبما نقلت Digitartlends.

أكدت قوة شرطة سنغافورة مؤخرًا أن اثنين من الروبوتات تم تشغيلهما في مبنى الركاب رقم 4 بمطار شانجي، بينما توجد أيضًا خطط لنشر وسائل منع الحمل في أجزاء أخرى من المدينة.

وتعليقًا على المجندين الروبوتيين الجدد، قال المشرف ليم كي وي من قسم شرطة المطار: "تعمل روبوتات الدوريات هذه بشكل مستقل جنبًا إلى جنب مع ضباطنا، مما يوفر أعينًا ودعمًا إضافيًا على الأرض."

وأضاف المشرف: "إن دمج الروبوتات يعزز الكفاءة التشغيلية وقدرات ضباط الخطوط الأمامية لدينا، مما يمكنهم من أن يكونوا أكثر فعالية في واجباتهم".

تقوم إدارات الشرطة في جميع أنحاء العالم بتجربة التكنولوجيا الروبوتية لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تساعد في الواجبات اليومية للضباط البشريين.

على سبيل المثال قامت إدارة شرطة نيويورك مؤخرًا بنشر العديد من الروبوتات في شوارع المدينة، وهي المحاولة الثانية لنشر روبوتات الشرطة المستقلة بعد احتجاج عام على التكاليف والخصوصية أوقفت جهدًا مشابهًا قبل عامين.