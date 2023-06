شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الهواتف وسماعات الأذن.. Nothing تصنع كابل شحن USB-C "شفاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل إصدار Nothing Phone 2 القادم في يوليو، شارك Carl Pei، مؤسس Nothing ، صورة لكابل USB Type-C للهاتف، لعرض تصميمه الجديد، حيث يأتي الكبل الجديد باللون الفضي ويتميز بغلاف خارجي شفاف يكمل لغة التصميم الشفافة Nothing، ويشمل أيضًا العلامة التجارية "Nothing"، الكبل أبيض اللون، على غرار الكابل الذي يأتي مع الهاتف (1)، كما أن لديها علامة تجارية "Nothing".

قال باي قبل الكشف عن تصميم الكبل الجديد: "إن كابل USB الجديد من النوع C الخاص بنا * لطيف *"، ومن المتوقع ألا يتضمن الهاتف (2) شاحنًا في عبوته، مع الأخذ في الاعتبار أن الهاتف (1) قد تخلى أيضًا عن الشاحن في الصندوق، وتبيع الشركة حاليًا شاحن جداري 45 وات PD للهاتف (1)، ومع ذلك، فهو متوافق فقط مع شحن يصل إلى 33 وات PD. يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة تخطط لزيادة سرعة الشحن للهاتف (2).

Nothing Phone 2: ماذا تتوقع؟

من المقرر إطلاق Nothing Phone (2) في 11 يوليو في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تُظهر الجملة المحفزة نمط الحرف الرسومي، والذي يبدو أنه مماثل للهاتف (1)، اقترحت بعض العروض المسربة أن الهاتف (2) قد لا يحتوي على أي تغييرات مهمة في التصميم، ولكن لم يلمح الرئيس التنفيذي كارل باي إلى أن هذه التغييرات قد تكون مزيفة في تغريدة مشفرة.

ويقوم Pei بإسقاط تلميحات حول الهاتف (2) لبعض الوقت الآن، مما يشير إلى أنه سيوفر تجربة مستخدم فائقة مقارنة بالهاتف (1)، ويتميز الهاتف (2) بالترقية إلى شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 الأفضل في العام الماضي من Qualcomm ، لتحل محل Snapdragon 778G + الذي يعمل على النموذج الأول.

الهاتف (2) سيحتوي على شاشة أكبر، حوالي 0.15 بوصة أكبر من الهاتف (1)، وبطارية أكبر من 4700mAh ، 200mAh أكثر من الهاتف (1)، بالإضافة إلى ذلك، لديها بصمة كربونية أقل من طراز الجيل الأول، وسيتم إصدار Nothing OS 2.0 جنبًا إلى جنب مع Phone (2)، وتدعي الشركة أنه سيضم أفضل ما في Android لتعزيز إمكانية وصول المستخدم وكفاءته.