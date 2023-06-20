شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: انقطاع الخدمة فى يونيو كان بسبب الهجمات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايكروسوفت إن الانقطاعات التي أثرت على خدمات معينة للشركة خلال بعض الأيام السابقة من هذا الشهر كانت نتيجة لهجمات إلكترونية، لكنها قالت إنها لا ترى أي دليل على الوصول إلى أي بيانات للعملاء أو اختراقها.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "بدءًا من أوائل يونيو 2023، حددت Microsoft زيادة في حركة المرور مقابل بعض الخدمات التي أثرت مؤقتًا على التوافر".

قالت Microsoft إنها فتحت تحقيقًا وبدأت في تتبع نشاط DDoS من قبل جهة التهديد التي تشير إليها باسم Storm-1359 بعد أن حددت التهديد، وفقًا لموقع gadgets 360.

ولم ترد مايكروسوفت على الفور على طلب من رويترز بشأن ما إذا كانت الشركة قد حددت الطرف المسؤول عن الهجوم.

تعمل هجمات DDoS من خلال توجيه كميات كبيرة من حركة المرور على الإنترنت نحو الخوادم المستهدفة في محاولة غير معقدة نسبيًا لإخراجها من وضع عدم الاتصال.

كانت مجموعة برامج Microsoft 365، بما في ذلك Teams وOutlook، معطلة لأكثر من ساعتين لأكثر من آلاف المستخدمين في 5 يونيو وتكرار قصير في صباح اليوم التالي، وكان هذا هو رابع انقطاع من نوعه لمايكروسوفت خلال عام.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها أعادت خدماتها عبر الإنترنت بعد أن أثر الانقطاع على آلاف مستخدمي مجموعة برامج 365، بما في ذلك Teams و Outlook، لأكثر من ساعتين.

انخفض الوصول إلى برامج الإنتاجية مثل Word و Excel لما يقرب من 18000 مستخدم في ذروته قبل أن يتراجع إلى 906 في حوالي الساعة 12:57 مساءً. وفقًا لموقع Downdetectorm ، الذي يتتبع انقطاع الإنترنت.

في ذلك الوقت، قالت شركة التكنولوجيا إنها تراجعت عن تحديث النظام لحل الانقطاع، دون تقديم أي تفاصيل.