شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات فى مواصفات سلسلة Google Pixel 8 وفقًا لتسريب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق الشركة هاتفين ذكيين متميزين من نوع Pixel في وقت لاحق من هذا العام، وهما Pixel 8 و Pixel 8 Pro، مثل كل عام، تسربت تفاصيل هواتف Pixel الذكية القادمة قبل أشهر من إطلاقها، حيث يشير أحدث تقرير إلى أن Google ستطلق Pixel 8 Pro بشاشة مسطحة، من ناحية أخرى، يميل هاتف Pixel 8 إلى عرض شاشة أصغر قليلاً مقارنةً بـ Pixel 7 (مراجعة).

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، ستطلق Google هاتف Pixel 8 Pro بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة. على عكس Pixel 7 Pro ، يُقال إن Pixel 8 Pro يتم تشغيله بشاشة مسطحة، ويقال إن الشاشة أقل تربيعًا من ذي قبل وأكثر تقريبًا في الزوايا، وفي الوقت نفسه ، يقال إن Pixel 8 سيحتوي على شاشة OLED أصغر بقليل مقاس 6.17 بوصة مقارنة بشاشة Pixel 7 مقاس 6.3 بوصة.

في حين أن Pixel 8 ستتميز بنفس الدقة البالغة 2400 × 1،080 بكسل ، فإنها ستحزم المزيد من البكسل لكل بوصة (427 نقطة في البوصة) نظرًا للشاشة الأصغر، وفقًا للتقرير، يقال إن Pixel 8 Pro سيأتي بدقة أصغر بقليل تبلغ 2،992 × 1،344 بدلاً من دقة Pixel 7 Pro البالغة 3120 × 1،440 بكسل، وفقًا لموقع gadgets 360 .

ستعمل Google أيضًا على تحسين مستويات السطوع في كلا الهاتفين، وستكون الآن 1600 شمعة، وفقًا للتقرير، في المقابل ، تقدم سلسلة Pixel 7 ما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك تعديلات في قسم معدل التحديث أيضًا، كما يشير التقرير، يقال إن Pixel 8 يقدم معدل تحديث يتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، بينما يقوم Pixel 8 Pro بتبديل معدلات التحديث الخاصة به بين 5 هرتز و 120 هرتز.

في السابق، تم تسريب مواصفات الكاميرا لكلا الهاتفين عبر الإنترنت، كلا الهاتفين الذكيان مزودان بمستشعر الكاميرا الأساسي Samsung GN2 بدقة 50 ميجابكسل. يقال إن Pixel 8 Pro يتميز بكاميرا Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل مع عدسة واسعة للغاية وكاميرا تليفوتوغرافي 48 ميجابكسل من Samsung GM5 مع تقريب بصري 5x. من المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على مستشعر درجة الحرارة بجوار مستشعرات الكاميرا، وفقًا لمقطع فيديو تم تسريبه.

ويقال إن Pixel 8 يستمر في إعداد كاميرا مزدوجة. يمكن أن تتميز بكاميرا Sony IMX386 فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع نسبة تكبير 0.55x. كلا الهاتفين مزودان بمستشعر 11 ميجابكسل Samsung 3J1.

أخيرًا، من المتوقع أن يحتوي كلا الهاتفين على Google Tensor G3 SoC القادم ومن المرجح أن يقوم بتشغيل Android 14 خارج الصندوق.