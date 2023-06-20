شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف سيجعل iOS 17 من الصعب على المعلنين إرسال إعلانات مخصصة لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع الكثير منا بالفعل إلى شهر سبتمبر عندما يتم إصدار iOS 17 لهواتف iPhone XS والإصدارات الأحدث، ففي WWDC في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت أبل عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى iOS 17 مثل Live Voicemail ، والتي تمنحك نسخًا في الوقت الفعلي عندما يترك لك شخص ما بريدًا صوتيًا، بهذه الطريقة يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد الاتصال بالمكالمة والتحدث إلى المتصل بدلاً من السماح له / لها بالاستمرار في ترك رسالة صوتية.

وهناك أيضًا ميزة StandBy الجديدة التي تحول iPhone الذي يتم شحنه إلى شاشة ذكية عندما تكون في الوضع الرأسي، أو الميزة الجديدة لتطبيق الرسائل التي ستنبهك عندما يصل الأصدقاء وأفراد العائلة بأمان إلى وجهاتهم، وستحدث بعض الأشياء في الخلفية في iOS 17 لجعل مستخدمي iPhone أكثر أمانًا، فعلى سبيل المثال ، يكشف 9to5Mac أن ميزة جديدة تسمى Link Tracking Protection سيتم تنشيطها تلقائيًا في البريد والرسائل و Safari أثناء وضع التصفح الخاص.

ما تفعله هذه الميزة لحماية مستخدمي iPhone هو العثور على معلمات تتبع يمكن التعرف عليها من قبل المستخدم في عناوين URL للارتباط وحذفها، ويُضاف معرف التتبع إلى نهاية عنوان URL الذي ينتمي إلى صفحة ويب ويستخدمه المعلنون لتتبع مستخدم عبر مواقع الويب المختلفة. لإنجاز هذا العمل ، ستقرأ الميزة عنوان URL وتحذف فقط الجزء الذي تعتبره مستخدمًا كمعرف للتتبع، ولن يتم تغيير باقي عنوان URL للتأكد من وصولك إلى موقع الويب الذي كنت تتطلع إلى زيارته.

وفي التصفح الخاص على Safari، ستعمل ميزة Link Tracking Protection عندما تشق طريقك عبر الإنترنت من موقع ويب إلى موقع ويب، في البريد والرسائل، ستزيل Link Tracking Protection معرف التتبع عند النقر فوق ارتباط.

ويتكون معرف التتبع من سلسلة فريدة من الأحرف والأرقام مما يعني أن كل معرف متصل بجهاز واحد. باستخدام علامة التتبع هذه ، يمكن للمعلنين إرسال إعلانات مخصصة إلى جهاز معين مما يعني أنه عند تمكين ميزة Link Tracking Protection ، فقد لا تبدو الإعلانات التي تتلقاها ملائمة لك.