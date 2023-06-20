شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات جديدة بسلسلة آيفون 15.. أبرزها شريحة UWB للتكامل مع Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار إلى الحدث الكبير التالي من آبل - السلسلة التالية من أجهزة آيفون، حيث من المتوقع أن تطلق آبل أجهزة آيفون جديدة في سبتمبر والتي من المحتمل أن يطلق عليها سلسلة آيفون 15.

بدأت الشائعات حول الأجهزة في الازدياد، حيث شارك محلل آبل الشهير "مينج شي كو"، بعض المواصفات الرئيسية التي ستوفرها سلسلة آيفون 15.

تكامل Vision Pro

في سلسلة من التغريدات ألمح "كو" إلى أن آبل ستجري ترقيات معينة على أجهزتها من أجل "بناء نظام بيئي أكثر تنافسية لـ Vision Pro".

وفقًا لـ كو "يعد النظام البيئي أحد عوامل النجاح الرئيسية لـ Vision Pro، بما في ذلك التكامل مع منتجات أجهزة آبل الأخرى، ومواصفات الأجهزة الرئيسية ذات الصلة هي Wi-Fi و UWB."

قال كو أيضًا أن شريحة UWB الموجودة في أجهزة آيفون الحالية ستحصل أيضًا على ترقية.

الفكرة هي تحسين الأداء وكذلك تقليل استهلاك الطاقة للتفاعل مع الأجهزة القريبة.

قال في سلسلة من التغريدات: "من المرجح أن يشهد آيفون 15 ترقية لمواصفات UWB، مع انتقال عملية الإنتاج من 16 نانومتر إلى 7 نانومتر أكثر تقدمًا، مما يسمح بتحسين الأداء أو تقليل استهلاك الطاقة للتفاعلات القريبة".

من المتوقع أن تحافظ آبل على نفس معيار Wi-Fi لسلسلة آيفون 15.

ومع ذلك يعتقد كو أن العام المقبل - آيفون 16 المشاع - يمكن أن يحصل على معيار Wi-Fi محدث.

وأضاف في تغريدة: "من المرجح أن تتم ترقية آيفون 16 إلى شبكة Wi-Fi 7 ، والتي ستكون أكثر ملاءمة لتكامل آبل لمنتجات الأجهزة التي تعمل على نفس الشبكة المحلية وتوفر تجربة أفضل للنظام البيئي".

من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة آيفون 15 في سبتمبر في وقت لاحق من هذا العام. وفقًا للشائعات ستلتزم آبل بإطلاق أربعة طرازات جديدة في عام 2023 أيضًا.