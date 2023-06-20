شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب.. آيفون 15 لن يصل باللون الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، أنه سيتم تقديم سلسلة iPhone 15 Pro القادمة، المتوقع الكشف عنها وإصدارها في سبتمبر، بأربعة ألوان لكن لن يكون ضمنهم اللون الأحمر، وهو ما يعد مفاجأة للبعض لأن اللون الجديد لجهاز iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max هذا العام كان يشاع أنه أحمر غامق كما رأينا في بعض عروض iPhone 15 Pro.

وبحسب موقع Forbes، فإن هذا قد يعني أن Apple لن تقدم بعد الآن طرازات المنتجات ذات اللون الأحمر الأيقوني، وقد تعاونت الشركة مع المؤسسات الخيرية منذ 16 عامًا، حيث تركز على جمع الأموال للمساعدة في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في ثماني دول أفريقية.

ومع ذلك، تشير القراءة الأكثر دقة لتغريدة Tipster إلى أنه لا يوجد سبب لعدم توقع أن تقدم أبل هواتف سلسلة PRODUCT (RED) iPhone 15.

تلقى المرشد تغريدة تقول، "سأشتري iPhone 15 Pro ، أعطني بعض التلميحات حول الألوان." يجيب حساب التسريبات Unknownz21 على تويتر، "أربعة منهم. لا أحد منهم أحمر"، يركز هذا الرد على الألوان الأربعة التي تقدمها Apple كل عام لجهاز iPhone Pro و iPhone Pro Max. ثلاثة منهم عادة ما تكون ذهبية وفضية وأسود فضاء مع لون رابع جديد يتم طرحه كل عام. وهذا اللون، كما أشرنا بالفعل، كان من المفترض أن يكون أحمر غامق.

ولكن حتى لو لم يكن أي من خيارات الألوان الأربعة المقدمة لمستخدمي iPhone 15 Pro باللون الأحمر وفقًا لما ذكره الشخص، فهذا لا يعني أن (PRODUCT) RED المتغير من خط iPhone 15 قد تكون متاحة هذا العام، إنه خيار خامس مما يعني أن التعليق الذي أدلى به Unknownz21 لا علاقة له بـ (PRODUCT) RED.

ما نتوقع رؤيته على جميع طرز iPhone 15 الأربعة هذا العام سيكون Dynamic Island ، وكاميرا عريضة 48 ميجابكسل في الخلف ، وشحن USB-C. سيتم تشغيل iPhone 15 و iPhone 15 Plus بنفس مجموعة شرائح 4nm A16 Bionic التي تعمل على تشغيل iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max سيتم تجهيز iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بمعالج 3nm A17 Bionic SoC والذي سيكون معالج التطبيقات الوحيد المبني على عقدة معالجة 3 نانومتر والتي يمكن العثور عليها في هاتف ذكي هذا العام.