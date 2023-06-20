شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مشروع "Project 92" من إنستجرام؟.. وكيف سينافس تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميتا، الشركة التي تقف وراء "إنستجرام"، بجد على بديل Twitter الخاص بها، ومع اقتراب الإطلاق المتوقع، ألقت الشرائح المسربة من اجتماع داخلي الضوء على تصميم التطبيق ووظائفه عبر The Verge.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيستخدم التطبيق، المعروف داخليًا باسم "Project 92" والذي يُحتمل تسميته "Thread"، نظام حساب Instagram لتعبئة معلومات المستخدم تلقائيًا. التطبيق المستقل القادم، الذي وصفه كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، بأنه "استجابتنا لتويتر"، سوف يتكامل مع ActivityPub ، وهو بروتوكول وسائل تواصل اجتماعي لامركزي.

ويمهد هذا التكامل الطريق للمستخدمين لنقل حساباتهم ومتابعيهم بسلاسة إلى تطبيقات أخرى تدعم ActivityPub ، مثل Mastodon. وفقًا لمسؤول تنفيذي كبير، تلقت الشركة اهتمامًا من المبدعين والشخصيات العامة الذين يسعون إلى منصة تعمل بمسؤولية.

وكشف كوكس أن تطوير التطبيق بدأ في يناير، معربًا عن التزام Meta بإطلاقه في أقرب فرصة. والجدير بالذكر أن DJ Slime وشخصيات بارزة أخرى قد التزموا بالفعل باستخدام التطبيق، مع المناقشات الجارية مع شخصيات بارزة مثل أوبرا والدالاي لاما.

وشارك كريس كوكس ، كبير مسؤولي المنتجات في Meta، الأفكار التالية حول تطوير التطبيق:

"لقد سمعنا من منشئي المحتوى والشخصيات العامة الذين يريدون نظامًا أساسيًا يتم إدارته جيدًا وجدير بالثقة وموثوقًا به لتوزيع المحتوى. هدفنا من التطبيق هو إعطاء الأولوية للسلامة وسهولة الاستخدام والموثوقية. نريد أن نوفر للمبدعين بيئة مستقرة لبناء جماهيرهم وتوسيع نطاقها".