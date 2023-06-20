شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ينبغى منح الذكاء الاصطناعى ضميرًا بشريًا؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد المجتمع المعاصر بشكل جوهري على الأنظمة الآلية والذكاء الاصطناعي، حيث إنه جزء لا يتجزأ من روتيننا اليومي ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، في الواقع، يتزايد استخدام المساعدة الآلية والآلية باستمرار.

مثل هذا الاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي يعرض التقنيين والمطورين معضلتين أخلاقيتين - كيف نبني روبوتات تتصرف وفقًا لقيمنا وكيف نمنعهم من ارتكاب أعمال شريرة؟

يقترح أحد المؤلفين أن أحد الخيارات التي لم يتم استكشافها بشكل كافٍ هو تحويل المزيد من الإنسانية إلى روبوتات، وإعطاء الروبوتات سمات مثل التعاطف والرحمة، لاوفقاً لموقع scitechdaily.

في كتاب جديد بعنوان Robot Souls، تم نشره في أغسطس، تستكشف الكاتبة والأكاديمية الدكتورة إيف بول OBE فكرة أن حل لغز المجتمع حول كيفية التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يكمن في الطبيعة البشرية.

وتجادل بأنه في سعيها لتحقيق الكمال، قام البشر بتجريد "الشفرة غير المرغوب فيها" بما في ذلك العواطف والإرادة الحرة والشعور بالهدف.

مع تزايد تولي الذكاء الاصطناعي المزيد من أدوار صنع القرار في حياتنا اليومية، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن التحيز والتمييز في الذكاء الاصطناعي، تجادل الدكتور بول بأن الإجابة قد تكون في الأشياء التي حاولنا تجريدها من الآلات المستقلة في المقام الأول.

قالت: "إذا تمكنا من فك شفرة هذا الرمز، الجزء الذي يجعلنا جميعًا نريد البقاء على قيد الحياة والازدهار معًا كنوع ، فيمكننا مشاركته مع الآلات، منحهم "روحًا" لجميع المقاصد والأغراض ".

في الكتاب الجديد، تقترح بول سلسلة من الخطوات التالية لجعل ذلك حقيقة واقعة، بما في ذلك الموافقة على عملية تنظيم صارمة، وفرض حظر فوري على الأسلحة المستقلة جنبًا إلى جنب مع نظام الترخيص مع القواعد التي تحفظ أي قرار نهائي بشأن حياة وموت الشخص، من انسان الى اخيه انسان.

وتقول إنه يجب علينا أيضًا الاتفاق على معايير الشخصية الاعتبارية وخارطة طريق لشركة Al نحوها.

توضح بول: "نظرًا لأن البشر معيبون، فقد تجاهلنا الكثير من الخصائص عندما قمنا ببناء الذكاء الاصطناعي، ووكان من المفترض أن الروبوتات ذات السمات مثل العواطف والحدس، والتي ترتكب أخطاء وتبحث عن المعنى والغرض، لن تعمل بشكل جيد.

لكن عند التفكير في سبب وجود كل هذه الخصائص غير المنطقية، يبدو أنها تنبثق من شفرة المصدر للروح، لأنه في الواقع هذا الرمز "غير المرغوب فيه" هو الذي يجعلنا بشرًا ويعزز نوع الإيثار المتبادل الذي يحافظ على بقاء البشرية وازدهارها ".

تنظر Robot Souls في التطورات في الذكاء الاصطناعي وتستعرض ظهور أفكار الوعي والروح.

إنها تضع "الشفرة غير المرغوب فيها" الخاصة بنا في هذا السياق وتجادل بأن الوقت قد حان لتقديم هذا الرمز، واستخدامه للنظر مرة أخرى في كيفية برمجة الذكاء الاصطناعي.