شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إخفاء المجلدات وإظهارها وعرضها في Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر
خطوات إخفاء مجلد:
- حدد موقع المجلد الذي ترغب في إخفاءه وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن.
- من قائمة السياق، حدد "خصائص".
- في نافذة الخصائص، انتقل إلى علامة التبويب "عام".
- ضمن قسم "السمات"، حدد المربع بجوار "مخفي".
- انقر فوق الزر "تطبيق"، متبوعًا بـ "موافق".
خطوات إظهار مجلد:
- افتح نافذة File Explorer بالضغط على مفتاح Windows + E.
- انقر فوق علامة التبويب "عرض" في الجزء العلوي من نافذة مستكشف الملفات.
- في قسم "إظهار / إخفاء" ، حدد المربع بجوار "العناصر المخفية". سيعرض هذا جميع الملفات والمجلدات المخفية.
- انتقل إلى المجلد الذي تريد إظهاره ، وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه ، وحدد "خصائص".
- في نافذة الخصائص ، انتقل إلى علامة التبويب "عام".
ضمن قسم "السمات" ، ألغِ تحديد المربع بجوار "مخفي".
- انقر فوق الزر "تطبيق" ، متبوعًا بـ "موافق".
خطوات عرض المجلدات المخفية:
- افتح نافذة مستكشف الملفات.
- انقر فوق علامة التبويب "عرض" في الجزء العلوي من نافذة مستكشف الملفات.
- في قسم "إظهار / إخفاء"، حدد المربع بجوار "العناصر المخفية"، سيعرض هذا جميع الملفات والمجلدات المخفية.
- ستظهر الآن المجلدات المخفية إلى جانب بقية الملفات والمجلدات الخاصة بك، ولكنها ستختفي قليلاً للإشارة إلى حالتها المخفية.
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