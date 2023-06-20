شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إخفاء المجلدات وإظهارها وعرضها في Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أشياء ربما لا تريد أن يراها الآخرون على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وWindows لأن نظام التشغيل لا يقدم أي أداة مضمنة لقفل مجلد معين ما لم يكن لديك الإصدار "Pro" مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن، هناك خيار لإخفاء مجلد لتجنب ظهوره على مرأى من الجميع. إذا كنت تريد إخفاء مجلد على نظام التشغيل Windows 11 ، فإليك الخطوات.

خطوات إخفاء مجلد:

- حدد موقع المجلد الذي ترغب في إخفاءه وانقر فوقه بزر الماوس الأيمن.

- من قائمة السياق، حدد "خصائص".

- في نافذة الخصائص، انتقل إلى علامة التبويب "عام".

- ضمن قسم "السمات"، حدد المربع بجوار "مخفي".

- انقر فوق الزر "تطبيق"، متبوعًا بـ "موافق".

خطوات إظهار مجلد:

- افتح نافذة File Explorer بالضغط على مفتاح Windows + E.

- انقر فوق علامة التبويب "عرض" في الجزء العلوي من نافذة مستكشف الملفات.

- في قسم "إظهار / إخفاء" ، حدد المربع بجوار "العناصر المخفية". سيعرض هذا جميع الملفات والمجلدات المخفية.

- انتقل إلى المجلد الذي تريد إظهاره ، وانقر بزر الماوس الأيمن فوقه ، وحدد "خصائص".

- في نافذة الخصائص ، انتقل إلى علامة التبويب "عام".

ضمن قسم "السمات" ، ألغِ تحديد المربع بجوار "مخفي".

- انقر فوق الزر "تطبيق" ، متبوعًا بـ "موافق".

خطوات عرض المجلدات المخفية:

- افتح نافذة مستكشف الملفات.

- انقر فوق علامة التبويب "عرض" في الجزء العلوي من نافذة مستكشف الملفات.

- في قسم "إظهار / إخفاء"، حدد المربع بجوار "العناصر المخفية"، سيعرض هذا جميع الملفات والمجلدات المخفية.

- ستظهر الآن المجلدات المخفية إلى جانب بقية الملفات والمجلدات الخاصة بك، ولكنها ستختفي قليلاً للإشارة إلى حالتها المخفية.