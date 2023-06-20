تكنولوجيا: كيف يخطط تويتر لكسب المزيد من المال؟

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القاهرة - سامية سيد - يكافح موقع تويتر لتحقيق إيرادات منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة، بعدما واجه أزمة توقف العلامات التجارية للإعلان مؤقتًا، والتي تجلب جزءًا كبيرًا من التدفق النقدي في الشركة.

وقام إيلون ماسك بتعيين ليندا ياكارينو من NBCUniversal في وقت سابق من هذا العام لتحويل الخسائر إلى أرباح ويبدو أنها تعمل بالفعل على خطة قابلة للتطبيق.

ذكرت وكالة أنباء رويترز أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تخطط للتركيز على مقاطع الفيديو والشراكات التجارية والمبدعين إلى جانب الإعلانات الرقمية، لتعزيز أعمال الشركة.

وقالت ياكارينو في عرضها التقديمي خلال كلمتها الأولى أمام مستثمري الشركة، إن "الشركة تجري محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات المدفوعات وناشري الأخبار والإعلام حول الشراكات المحتملة".

ذكرت إحدى الشرائح في العرض التقديمي أن تويتر يتقدم بطلب للحصول على "تراخيص إرسال الأموال" في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وفقًا للشركة، يمثل الفيديو الرأسي أكثر من 10% من الوقت الذي تقضيه على تويتر.

أعلن ماسك بالفعل عن دعمه لتنسيقات الفيديو الطويلة وبعض المدفوعات لمنشئي المحتوى المعتمدين.

أعلن ماسك أيضًا عن طرح تطبيق فيديو تويتر لأجهزة التلفزيون الذكية.

أثناء الرد على تغريدة قال فيها شخص ما إنه يرغب في مشاهدة مقطع فيديو مدته ساعة على التلفزيون الذكي وليس على تويتر ، أجاب ماسك: "إنه قادم".

ذكرت إحدى شرائح العرض أن الفيديو الرأسي يمثل أكثر من 10% من الوقت الذي يقضيه على تويتر.

كان يُنظر إلى تعيين ياكارينو - وهي مسؤولة تنفيذية للإعلانات قامت بتحديث مبيعات الإعلانات في مؤسستها السابقة - على أنها خطوة لإعادة المعلنين إلى المنصة.

في وقت سابق من هذا العام، ادعى ماسك أن المعلنين قد عادوا إلى المنصة وأن توظيف ياكارينو قد يكون له أيضًا تأثير إيجابي.

أخبر ياكارينو المستثمرين أن الإنفاق الإعلاني في العديد من فئات المعلنين ارتفع بنسبة 40% على الأقل على أساس سنوي. ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن هذه الفئات تشمل السلع الصحية والسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات المالية.

نقلاً عن شريحة على العرض التقديمي، قال التقرير إن العلامات التجارية مثل Warner Bros و Mondelez و و Walmart قد استأنفت الإعلان على تويتر، أشارت شريحة أخرى إلى أن التوصيات التي قدمتها الوكالات الإعلانية لإيقاف الإعلان مؤقتًا على تويتر قد تم عكسها.