شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات فى WhatsApp قادمة لمستخدمى ويندوز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر واتساب تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، في تلقي تحديثات منتظمة تزيد من فائدته، فيما يلي خمس ميزات قادمة ستتوفر على تطبيق واتساب الخاص بنظام ويندوز.

ميزة معاودة الاتصال

طرح واتساب مؤخرًا زر معاودة الاتصال لمختبري الإصدار التجريبي من ويندوز .

يظهر زر معاودة الاتصال داخل رسالة حدث عندما لا يتم الرد على المكالمة.

سيسمح زر معاودة الاتصال للمستخدمين بالعودة إلى المكالمات الفائتة من داخل الدردشة الفردية.

يوفر هذا الزر للمستخدمين طريقة سريعة للرد على مكالمة فائتة بنقرة واحدة فقط.

ميزة تحرير الرسائل المرسلة

قدم واتساب مؤخرًا القدرة على تحرير الرسائل المرسلة على أندرويد.

تعمل المنصة المملوكة لشركة ميتا على توفير نفس الوظائف لتطبيق ويندوز الخاص بها.

كما ذكرت WABetaInfo، سيكون خيار تحرير الرسائل متاحًا في قائمة الرسائل، مما يتيح للمستخدمين تعديل الرسائل النصية التي تم إرسالها بالفعل.

سيكون لدى المستخدمين نافذة مدتها 15 دقيقة لتحرير الرسالة بعد إرسالها.

تتيح ميزة التحرير هذه للمستخدمين تصحيح أي أخطاء على الفور دون الحاجة إلى مزيد من التوضيح أو رسائل المتابعة.

ميزة مشاركة الشاشة

يقدم واتساب أيضًا ميزة Google Meet لتطبيق سطح المكتب الخاص به.

يعمل تطبيق المراسلة الشهير الآن على نشر القدرة على مشاركة الشاشات أثناء مكالمات الفيديو الجارية.

تتيح هذه الميزة المتوفرة لمختبري الإصدارات التجريبية ، للمستخدمين مشاركة محتوى شاشتهم مع الآخرين أثناء مكالمة فيديو.

إذا تم تمكين مشاركة الشاشة على حساب WhatsApp الخاص بك ، فيمكنك مشاركة شاشتك بسهولة أثناء إجراء مكالمة فيديو.

للقيام بذلك ما عليك سوى العثور على الخيار المخصص في لوحة التحكم السفلية لواجهة الاتصال.

بعد تحديده سيُطلب منك تحديد ما إذا كنت ترغب في مشاركة نافذة معينة أو محتويات شاشتك بالكامل مع جميع المشاركين في مكالمة الفيديو.

من المهم الإشارة إلى أنه يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك مع المشاركين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة.

ميزة أداة المحاصيل

يقوم وانسا أيضًا بإحضار أداة اقتصاص جديدة إلى تطبيق Windows الخاص به.

تتيح الميزة للمستخدمين اقتصاص الصور داخل التطبيق أو أثناء مشاركة صورة عبر إصدار Windows من التطبيق.

تلغي الميزة الحاجة إلى أي تطبيق أو أداة خارجية للمستخدمين.

ميزة دعم الدردشة داخل التطبيق

كما ذكرت WABetaInfo ، أصدر واتساب دعم الدردشة داخل التطبيق لمستخدمي ويندوز.

متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من ويندوز، تتيح الميزة للمستخدمين الاتصال بدعم واتساب الرسمي وتلقي إجابة مباشرة من خلال دردشة واتساب.