علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن ألوان هاتف iQOO Neo 7 Pro المرتقب

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت iQOO إعلان تشويقي جديد كشفت من خلاله عن ألوان هاتفها المرتقب iQOO Neo 7 Pro.

أكدت iQOO على خططها لإطلاق هاتف iQOO Neo 7 Pro في حدث يعقد في 4 من يوليو، ولقد شاركت iQOO صور توضح تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بتصميم جلدي “faux”.

ولقد أوضح الإعلان التشويقي الجديد أن هاتف Neo 7 Pro يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هم البرتقالي واللون الأزرق الداكن الذي يعرف ب”Dark Storm”.

ولقد أكدت iQOO على بعض التفاصيل حول هذا الإصدار الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Neo 7 Pro شريحة مخصصة للألعاب، مع ميزة للتحكم في الحركة لتعزيز تجربة الألعاب.

كما يأتي هاتف iQOO Neo 7 Pro بتصميم يحاكي هاتف Neo7 Racing الذي يتوفر في السوق الصيني، والذي يتميز برقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، وبطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

ومن المتوقع أن يأتي بمواصفات Neo7 Racing الذي يضم شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض  FullHD+ ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Neo7 Racing مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android 13.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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