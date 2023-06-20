شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز iPhone باستمرار؟ وكيف تمنعه من إيقاف التشغيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما رأيت تنبيهًا مؤخرًا على جهاز iPhone الخاص بك يشير إلى أن جهازك ساخن جدًا، أو ربما ظهر لك تحذير من أن الهاتف سيقوم بإغلاق نفسه بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه المشكلة.

لماذا ترتفع درجة حرارة جهاز iPhone الخاص بي بهذه السرعة؟

حسنًا، مثلنا مثل البشر، تكافح أجهزتنا في درجات الحرارة القصوى - المرتفعة والمنخفضة، وكلما زادت سخونتهم ، زاد صعوبة عملهم، حيث تولد الرقائق وغيرها من التقنيات الموجودة داخل جهاز iPhone الخاص بك - وهواتف Android - الكثير من الحرارة الخاصة بها.

ويمكن لأجهزة iPhone التعامل بشكل عام مع ما يصل إلى 35 درجة، وكما توضح Apple: "قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير جهازك لسلوكه لتنظيم درجة حرارته، "يمكن أن يؤدي استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة الحرارة إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم."

لذلك عندما يصبح الطقس حارًا ولا يتمكن iPhone الخاص بك من التكيف، فإنه ينتقل إلى حالة الحماية، وهي عندما يظهر تنبيه "تهدأ".

كيف يمكنني منع ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone الخاص بي؟

هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع ارتفاع درجة حرارة جهاز iPhone الخاص بك.

- احفظه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان مظلل.

إذا كانت لديك "حافظة" ، فقد يكون من الجيد نزعها حتى يتوفر في iPhone مساحة للتنفس.

تجنب القيام بمهام شاقة مثل دفق الفيديو أو الألعاب على جهاز iPhone الخاص بك عندما تكون في الهواء الطلق - فهذه الأشياء تولد حرارة كافية دون أن يتسبب الطقس الصيفي في المزيج أيضًا.

لا تقم بشحن جهاز iPhone الخاص بك وهو لا يزال ساخنًا أيضًا، سواء كان ذلك من قابس أو بنك طاقة.

ولا تقم بأي عمليات اختراق متطرفة لـ TikTok مثل وضع iPhone الخاص بك في الثلاجة - فهذا يخاطر بكسر هاتفك.