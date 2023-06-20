شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لدعم واي فاي 7 في آيفون 16 العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط آبل إلى دعم الجيل الجديد القادم من شبكات الاتصال اللاسلكية “واي فاي 7” في هواتف آيفون 15 التي ستصل الأسواق نهاية العام المقبل، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير "مينج تشي كو" المتخصص في شؤون الشركة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحسين سرعة الاتصال على الأجهزة بشكل كبير، فضلاً عن تسهيل التفاعل بين الأجهزة المختلفة التي تدعم واي فاي، وفقاً لموقع aitnews.

وتعتبر تقنية واي فاي 7 هي الجيل الأحدث من شبكات الاتصال اللاسلكية، وهي تعد بتحقيق زيادة كبيرة في سرعات نقل البيانات القصوى، إذ يمكنها نقل البيانات بمعدلات تتجاوز 40 جيجابت في الثانية، مما يجعلها أسرع بأربع مرات من التقنيات السابقة، وهي واي فاي 6 وواي فاي 6E، وتقريباً ست مرات أسرع مقارنةً بتقنية واي فاي 5.

وإلى جانب التحسينات التي ستطرأ على السرعة، تقدم واي فاي 7 تقنية جديدة تُعرف باسم العملية متعددة الوصلات Multi-Link Operation – تُعرف اختصارًا بـ MLO – حيث ستمكّن هذه الميزة الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات راديو متعددة في وقت واحد، حيث تجمع بين نطاقي اتصال، مثل 5 جيجاهرتز و6 جيجاهرتز، في اتصال واي فاي واحد، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا على نحو خاص في الأماكن المزدحمة، حيث يوجد عدد كبير من الأجهزة التي تتنافس على الاتصال بالشبكة، كما سيعمل على تقليل زمن الاستجابة.

وتُعد هذه التقنية أيضًا تكيفًا لتلبية متطلبات البيانات المتزايدة للتقنيات الجديدة، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، إذ تتطلب هذه التقنيات أداء واي فاي عالي السرعة وزمن استجابة منخفض، وصُممت تقنية واي فاي 7 من أجل ذلك، وفقًا لما ذكره “تحالف واي فاي”، وهو منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تعزيز وتطوير تقنية الواي فاي، ويضم مجموعة واسعة من الشركات والمنظمات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولا يتوقع أن يحصل المستخدمون على استفادة فعلية سريعة من دعم هواتف آيفون 16 لتقنية واي فاي 7 العام المقبل، إذ سيحتاجون إلى ترقية أجهزة الموجه “الراوتر” إلى أخرى جديدة داعمة لتلك التقنية، وهي عملية قد تكون مكلفة في البداية.

وكانت آبل قد أضافت دعم تقنية واي فاي 6 في هواتف آيفون 14 العام الماضي، رغم توفرها قبل ذلك بعدة سنوات، ويرى مراقبون أن إقدام آبل على تبني تقنية واي فاي 7 في وقت مبكر ضروري من أجل التكامل مع منتجها الجديد Vision Pro، وهي النظارة التي تعمل بالواقع المختلط، وسيجري إطلاقها العام المقبل.