تكنولوجيا: قائمة بأجهزة Galaxy المتوافقة مع نظام Android 14 وتحديث One UI 6.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لدفع الإصدار التجريبي من تحديث One UI 6.0 خلال شهر يوليو المقبل، ولقد كُشِف عن قائمة توضح الأجهزة التي تتوافق مع تحديث One UI 6.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 14.

جاءت التفاصيل الجديدة حول الأجهزة المتوافقة مع تحديث One UI 6.0 عبر “SamMobile”، حيث أشير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق التحديث القادم في الربع الثالث من 2023.

وترتكز هذه التفاصيل الجديدة على إستراتيجية سامسونج الواضحة في دفع التحديثات، ولقد أكدت سامسونج في وقت سابق على دعم سلسلة Galaxy S21 بعدد 4 من تحديثات النظام الرئيسية، مع عدد من الإصدارات المتوسطة من الشركة.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يتم تحديث سلسلة Galaxy S21 والإصدارات الأحدث بنظام تشغيل Android 14، كما تقدم سامسونج التحديث الجديد لهواتف Galaxy Z Fold3، وFold4، وأيضاً هواتف Z Flip3 وZ Flip4.

أيضاً من بين الإصدارات المتوسطة المتوقع تحديثها هواتف Galaxy A73 وA72 وA54 وA53 وA52 وA34 وA33 وA24 وA14 وA13 وأيضاً A04s.

ومن بين الإصدارات المؤهلة للتحديث أيضاً Galaxy M54 وM53 5G وM33 5G وM23، إلى جانب Galaxy F54 و F23 و F14 5G، كما تشمل القائمة أيضاً أجهزة Galaxy Xcover 6 Pro وسلسلة Galaxy Tab S8.

المصدر

اعلان





