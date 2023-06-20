تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز Xiaomi TV EA43 2023 برقاقة معالج جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت العملاق الصيني شاومي في السوق الصيني مؤخراً إصدار جديد من أجهزة التلفاز الذكية Xiaomi TV EA43 2023 الذي ينطلق برقاقة معالج جديدة.

يتميز جهاز Xiaomi TV EA43 بحجم 43 إنش، وتصميم معدني لإطار الجهاز، بجودة عرض FHD، كما تشغل الشاشة نسبة 96.7% من إطار الجهاز.

ويضم الجهاز لوحات LED-backlit LCD، بدقة 1920 في 1080 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، إلا أن الجهاز لا يدعم تقنية HDR، بينما يدعم زاوية عرض 178 درجة.

ويضم الجهاز شريحة 64بت، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام وسعة 8 جيجا بايت، وتأتي رقاقة المعالج بترقية مع 4 من الأنوية كبديل للرقاقة المميزة باثنان من الأنوية في النموذج السابق.

كما يدعم الجهاز تقنية WiFi بنطاق ترددي مزدوج، وتقنية البلوتوث، ويضم اثنان من منافذ HDMI، و AV، واثنان من منافذ USB، و S/PDIF، وAntenna، وأيضاً Ethernet.

أيضاً ينطلق الجهاز مع MIUI وTV 3.0، واثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 8W، ويدعم الجهاز تقنية DTS-HD، ومن المقرر أن يتوفر Xiaomi TV EA43 بسعر 110 دولار في السوق الصيني.

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