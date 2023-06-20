تكنولوجيا: تسريبات تؤكد دعم هاتف Red Magic 8S Pro برقاقة Snapdragon 8+ Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً للأسواق إصدار جديد من سلسلة هواتف Red Magic، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن هاتف Red Magic 8S Pro يأتي برقاقة Snapdragon 8+ Gen 2.

أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Red Magic 8S Pro رصد في قاعدة بيانات AnTuTu، ولقد سجل الهاتف 1704113 وذلك بفضل رفع تردد التشغيل للرقاقة.

من جانب أخر سجل الهاتف بنموذج رقم nubia NX729S_V1A عدد 436089 من النقاط في إختبارات وحدات المعالجة، و642666 نقطة في إختبارات كرت الشاشة.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Red Magic 8S Pro يأتي بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 170W، مع نظام تبريد يضم مروحة نشطة للتبريد، كما يأتي بمميزات لدعم تحسين النظام في الألعاب، كما تشير التسريبات إلى أن Nubia تخطط لإطلاق جهاز لوحي مخصص للألعاب مع Red Magic 8S Pro، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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