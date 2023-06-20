شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب تعلن إطلاق نموذج ذكى لتحويل النص إلى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سناب اليوم الاثنين عن تقديم نموذج جديد لتحويل النص إلى صورة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز حضورها في هذا المجال الصاعد.

وقالت الشركة المالكة لخدمة التراسل المصور المشهورة (سناب شات) في منشور على مدونتها: «في سناب، تُلهمنا الميزات والمنتجات الجديدة التي تُحسِّن الإبداع وتُحيي الخيال، ويُمكن فعل كل ذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي»، وفقاً لموقع aitnews.

وأشارت الشركة إلى أنه وسط الاهتمام الكبير بهذه التجارب، نظرًا إلى بنيتها الفنية المعقدة، فإنها تتطلب كمًا هائلًا من الوقت، والموارد، والقدرة على المعالجة لكي تتحقق، لا سيما في الأجهزة المحمولة.

وقالت الشركة: «لهذا السبب، يسعدنا اليوم أن نعلن أن (سناب ريسيرش) Snap Research قد طور نموذجًا جديدًا يسمى (سناب فيوجن) SnapFusion يختصر وقت تشغيل النموذج، من إدخال النص إلى إنشاء الصور في الهاتف المحمول، إلى أقل من ثانيتين، وهذا أسرع وقت ينشره المجتمع الأكاديمي حتى الآن».

وأوضحت سناب أن قسم الأبحاث التابع لها حقق هذا الاختراق من خلال تحسين بنية الشبكة وتقليل التشويش، وهذا يجعل العملية فعالة على نحو لا يُصدّق، مع الحفاظ على جودة الصورة.

لذلك، أصبح من الممكن الآن تشغيل النموذج لإنشاء صور بناءً على التوجيهات النصية، واستعادة الصور الواضحة النقية في ثوانٍ معدودة في الهواتف المحمولة بدلًا من دقائق أو ساعات، كما تظهر الأبحاث الأخرى.

ونبّهت الشركة إلى أن النموذج الجديد لا يزال في أيامه الأولى، ومع ذلك، فلديه القدرة على زيادة تجارب الذكاء الاصطناعي العالية الجودة على الهاتف المحمول في المستقبل.

وفي منشور منفصل، أعلنت الشركة عن تعاون بين سناب شات وديزني لجلب شخصيات أفلام الأخيرة المشهورة إلى خدمة التراسل المصور باستخدام تقنية الواقع المعزز (سناب أي آر) Snap AR. ويأتي هذا التعاون احتفالًا بمرور 100 سنة على تأسيس ديزني.