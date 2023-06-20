شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد توهجات شمسية قوية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خبراء قسم الهليوجوفيزياء بمعهد الجيوفيزياء التطبيقية بموسكو أنهم رصدوا توهجين قويين في الشمس، وجاء في بيان المعهد: "رصد الخبراء في الساعة 6.37 بتوقيت موسكو توهج M1.4 (S12E89) استمر 21 دقيقة، وفي الساعة 15.14 من نفس اليوم وقع توهج آخر M1.1 (S12E81) استمر 12 دقيقة، وصاحب هذه التوهجات اضطراب الاتصالاا اللاسلكية عالية التردد".

ووفقا لما ذكره موقع "RT" عن رصد الطقس الفضائي، فإن تأثير توهجات الأشعة الشمسية السينية في الأيونوسفير بحسب مقياس من خمسة مستويات حيث R5 شديد وR1 خفيف، والمستوى R1 هو السائد حاليا لذلك يلاحظ اضطراب الاتصالات اللاسلكية منخفضة التردد، ما يؤثر في تحديد مواقع السفن والطائرات.

ويذكر أنه في شهر أبريل 2023 رصد أقوى توهج على الشمس من فئة M1.7 / 2N مع قذف كتلة إكليلية باتجاه الأرض بسرعة 1100 كيلومتر في الثانية، إلى حدوث أقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض.